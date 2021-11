Pedro Prieto contó cómo se transformó en drag queen para S.O.S. Me Estoy Enamorando

Pedro Prieto tiene una trayectoria artística de más de 10 años en la que se ha desarrollado en teatro, cine y televisión. A lo largo de su carrera, el actor originario de Madrid, España ha tenido la oportunidad de dar vida a una gran variedad de personajes, pero ninguno como Gonzalo Saavedra en S.O.S Me Estoy Enamorando.

Esta telenovela le permitió a Pedro a conocer de cerca a la comunidad LGBT. El actor da vida a Gonzalo Saavedra, también conocido como Gotcha, quien es un exitoso abogado por el día pero en las noches se transforma en una drag queen llamada Marlene. Así ha sido su proceso para interpretar este importante papel.

Pedro Prieto da vida a la drag queen Marlene en S.O.S: Me Estoy Enamorando



Marlene es el primer personaje drag en la vida de Pedro Prieto, por ello, ha sido una aventura muy emocionante y de mucho aprendizaje para el actor.

Prieto explicó para TVyNovelas que quedó encantado con Marlene desde el primer momento que supo de ella. “Quería salir de mi zona de confort y demostrar que soy actor, que puedo interpretar a alguien completamente diferente a mi”, expresó.

Pedro Prieto contó cómo es convertirse en Marlene



Dar vida a Marlene significó un proceso de gran aprendizaje para Pedro: quien aprendió desde ocupar tacones hasta la gran sensibilidad y creatividad que existe en este mundo.

Con respecto a la caracterización de Marlene, el ex conductor de ‘Hoy’ tuvo que dedicar muchas horas de ensayo para dominar el arte de caminar en tacones, lo cual también lo hizo expresar el gran respeto que siente por todos aquellos que usan este tipo de calzado.

“Mis respetos para las mujeres que usan tacones, porque ya sé qué se siente que te duelan los pies por traerlos, y también ahora sé qué se siente cuando te los quitas.”

Asimismo, experimentó el gran esfuerzo y tiempo que hay detrás de la caracterización de una drag queen. El actor contó que la parte del maquillaje es complicada por “las horas que hay que dedicarle para estar divina en un show”.

En su caso, tiene que invertir alrededor de dos a tres horas para que el maquillaje, peluca y vestuario queden perfecto para poder convertirse en Marlene.

También advirtió que no sólo se trata convertirse en Marlene, sino también en despedirse de ella.

"Ahí no acaba todo, porque luego viene la desmaquillada, eso no lo dice mucha gente, pero también tiene su chiste, esa vez, ¡la brillantina me duró como tres días!"



Además, Pedro trabajó mucho la expresión corporal para poder representar en su personaje a las dos personas que viven en él. “Es un personaje que está dentro de otro, es decir, Marlene es una persona que vive dentro de Gonzalo, expresó.

Pedro Prieto reveló qué ha aprendido con su rol de Marlene

Además de aprender a caminar con tacones y a desenvolverse en el escenario como una drag queen, Pedro Prieto explicó que tuvo un gran aprendizaje al acercarse de lleno al mundo de las drag queen.

Para ello, el actor tuvo el apoyo del elenco de ‘La más draga’, en especial de Deborah ‘La Grande’, ganadora de la primera temporada de este show.

Además, asistió a varios shows de drag queens con los que se dio cuenta del gran trabajo, esfuerzo y pasión que significa ser drag.

"Hay que tener mucho valor y coraje para mostrarse tal y como son arriba del escenario… Es algo maravilloso, son shows llenos de alegría y despreocupación, de música y de arte."