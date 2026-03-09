Hijos de famosos

Muerte de hija de estrella de '90 Day Fiancé' no fue accidental: madre de la bebé podría estar involucrada

La bebé recién nacida de Leida Margaretha, estrella de '90 Day Fiancé', murió en julio de 2025 tras ser desconectada del soporte vital después de 5 días hospitalizada. Ahora surgen detalles de la evaluación inicial sobre el fallecimiento y reportan que la madre de la pequeña podría estar implicada.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Muere bebé de ‘influencer’ un día antes de cumplir un año: lo que se sabe de la tragedia

La muerte de la hija de Leida Margaretha, de 90 Day Fiancé', y Eric Rosenbrok a los cinco semanas de nacida no fue accidental, según reporta TMZ este 9 de marzo.

La pequeña Alisa Eleanor Rosenbrook permaneció cinco días hospitalizada y fue desconectada del soporte vital el 10 de julio de 2025.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la evaluación inicial del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Adams, informa Starcasm, se "encontró una preponderancia de evidencia para fundamentar el maltrato y abuso físico del bebé por parte de la madre".

Más sobre Hijos de famosos

Adamari López organiza espectacular fiesta de piscina para celebrar los 11 años de Alaïa
0:49

Adamari López organiza espectacular fiesta de piscina para celebrar los 11 años de Alaïa

Univision Famosos
Ana Brenda Contreras enfrentó fuerte crisis de salud tras dar a luz a su hija Aria
0:25

Ana Brenda Contreras enfrentó fuerte crisis de salud tras dar a luz a su hija Aria

Univision Famosos
¡Nieta de Verónica Castro sorprende por lo grande que está!
0:26

¡Nieta de Verónica Castro sorprende por lo grande que está!

Univision Famosos
Hija de Maluma derrite con su tierna voz al decir el nombre de su famoso papá
0:38

Hija de Maluma derrite con su tierna voz al decir el nombre de su famoso papá

Univision Famosos
Famosa ‘influencer’ de 49 años da a luz a su hijo número 12: así presentó a su bebé
0:55

Famosa ‘influencer’ de 49 años da a luz a su hijo número 12: así presentó a su bebé

Univision Famosos
Muere bebé de ‘tiktoker’ hispana un día antes de cumplir su primer año: bacteria afectó sus riñones
2 mins

Muere bebé de ‘tiktoker’ hispana un día antes de cumplir su primer año: bacteria afectó sus riñones

Univision Famosos
Michelle Vieth muestra tierno momento de sus hijos menores y ventila lo grandes que están
1:09

Michelle Vieth muestra tierno momento de sus hijos menores y ventila lo grandes que están

Univision Famosos
A pareja de Ferdinando Valencia no le gusta que le toquen la pancita de embarazo: se siente “manoseada”
0:59

A pareja de Ferdinando Valencia no le gusta que le toquen la pancita de embarazo: se siente “manoseada”

Univision Famosos
Pamela Silva comparte foto de su hijo de cuatro años en el hospital: lo que se sabe
0:50

Pamela Silva comparte foto de su hijo de cuatro años en el hospital: lo que se sabe

Univision Famosos
Hija de Michelle Galván conmueve con lo que hace día y noche tras saber que será hermana mayor
2 mins

Hija de Michelle Galván conmueve con lo que hace día y noche tras saber que será hermana mayor

Univision Famosos

Este hallazgo fue confirmado por el abogado de Leida a TMZ, pero no hizo comentarios.

La investigación sigue abierta y "no se han presentado cargos criminales en este caso", reportan.

Según Starcasm, esta información aparece en varios informes presentados ante la División de Seguridad y Permanencia del Departamento de Niños y Familias de Wisconsin.

La causa de muerte de la bebé no se ha determinado todavía y se está a la espera del informe completo de la autopsia, reporta TMZ.

Leida Margaretha había negado que en la muerte de su hija hubiera alguna irregularidad.

Ella enfrenta también 24 cargos por delitos graves en Wisconsin, entre los que se encuentran fraude electrónico, falsificación y robo.

Leida Margaretha compartió un mensaje poco antes de la muerte de su hija, en la publicación de redes sociales se leía, según US Weekly: "Dios mío... puedes quitarme la vida, pero no la de mi hija... Acaba de nacer... Y Dios... Si esta va a ser mi lección para apreciar la vida, ya que he estado luchando con pensamientos suicidas, entonces quítame el trauma... Ayúdame. Encuentra. La. Paz. Ayúdame. Perdóname".

Días después, Eric Rosenbrook, padre de la pequeña, anunció el fallecimiento de la bebé en redes sociales. "Me destroza y me destroza el mundo anunciar que durante el fin de semana ocurrió una tragedia. Ayer a las 12: 53 pm después de 5 días con soporte vital, mi querida hija, la pequeña Alisa Eleanor Rosenbrook, se liberó de las ataduras para unirse a su abuelo Tom, escribió en Facebook.

La pareja apareció en la sexta temporada del programa de TLC, 90 Day Fiancé, en 2018.

Relacionados:
Hijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX