Hijos de famosos Muerte de hija de estrella de '90 Day Fiancé' no fue accidental: madre de la bebé podría estar involucrada La bebé recién nacida de Leida Margaretha, estrella de '90 Day Fiancé', murió en julio de 2025 tras ser desconectada del soporte vital después de 5 días hospitalizada. Ahora surgen detalles de la evaluación inicial sobre el fallecimiento y reportan que la madre de la pequeña podría estar implicada.

La muerte de la hija de Leida Margaretha, de 90 Day Fiancé', y Eric Rosenbrok a los cinco semanas de nacida no fue accidental, según reporta TMZ este 9 de marzo.

La pequeña Alisa Eleanor Rosenbrook permaneció cinco días hospitalizada y fue desconectada del soporte vital el 10 de julio de 2025.

De acuerdo con la evaluación inicial del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Adams, informa Starcasm, se "encontró una preponderancia de evidencia para fundamentar el maltrato y abuso físico del bebé por parte de la madre".

Este hallazgo fue confirmado por el abogado de Leida a TMZ, pero no hizo comentarios.

La investigación sigue abierta y "no se han presentado cargos criminales en este caso", reportan.

Según Starcasm, esta información aparece en varios informes presentados ante la División de Seguridad y Permanencia del Departamento de Niños y Familias de Wisconsin.

La causa de muerte de la bebé no se ha determinado todavía y se está a la espera del informe completo de la autopsia, reporta TMZ.

Leida Margaretha había negado que en la muerte de su hija hubiera alguna irregularidad.

Ella enfrenta también 24 cargos por delitos graves en Wisconsin, entre los que se encuentran fraude electrónico, falsificación y robo.

Leida Margaretha compartió un mensaje poco antes de la muerte de su hija, en la publicación de redes sociales se leía, según US Weekly: "Dios mío... puedes quitarme la vida, pero no la de mi hija... Acaba de nacer... Y Dios... Si esta va a ser mi lección para apreciar la vida, ya que he estado luchando con pensamientos suicidas, entonces quítame el trauma... Ayúdame. Encuentra. La. Paz. Ayúdame. Perdóname".

Días después, Eric Rosenbrook, padre de la pequeña, anunció el fallecimiento de la bebé en redes sociales. "Me destroza y me destroza el mundo anunciar que durante el fin de semana ocurrió una tragedia. Ayer a las 12: 53 pm después de 5 días con soporte vital, mi querida hija, la pequeña Alisa Eleanor Rosenbrook, se liberó de las ataduras para unirse a su abuelo Tom, escribió en Facebook.