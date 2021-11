Paulina Rubio enfrentó las críticas en redes sociales: “ya se le vinieron los años encima”

Tras 2 años de no pisar tierras aztecas, Paulina Rubio regresó a México para promover su música nueva, por lo que cedió entrevistas a varios medios del país.

Una de ellas fue a 'Ventaneando' y Pati Chapoy se encargó de conversar personalmente con la cantante.

¿Cuál es el nuevo sencillo de Paulina Rubio?

‘La chica Dorada’, recientemente, estrenó ‘Yo soy’, una canción que confesó es una forma de validación a sí misma; dicha técnica le ha ayudado a superar momentos de crisis e incertidumbre.

Por eso mismo tiene una letra muy empoderadora, pues una de las estrofas se escucha: ‘A mí nadie me deshace, a mí nadie me gobierna, porque siempre soy la reina’.

Echa un vistazo al video musical:

La fotografía de Paulina Rubio que desencadenó las críticas

Posterior a la entrevista, Paty Chapoy usó su cuenta de Twitter para compartir una fotografía a lado de Paulina Rubio y así mostrar a sus fans que la artista estaba de vuelta en México, sin embargo, la publicación detonó una serie de mensajes en contra de la cantante.

En los comentarios se pueden leer críticas a la falta de evolución en la música y vestimenta de Paulina Rubio. Aquí los puedes ver:



Al respecto, ni Paty Chapoy ni la intérprete de 'Ni una sola palabra' hicieron algún comentario. Mejor, optaron por ignorarlos y, es que con 40 años de trayectoria, la artista ya aprendió a lidiar con las críticas.

Además de la música, Paulina Rubio disfruta muchísimo de la maternidad

Eso sí, 'La chica Dorada' no se reunió exclusivamente con Paty Chapoy para hablar de asuntos de trabajo, la intérprete de ‘Te quise tanto’ también dejó lucir su lado más humano, debido a que explicó el difícil rol que tiene como madre soltera.

Esto, sobre todo, a que su agenda de trabajo provoca que pase largas temporadas fuera de casa. Por ende, depende muchísimo de su mamá, Susana Dosamantes, para que le ayude a cuidar a sus hijos mientras ella está de gira.

“Ellos son mi prioridad, saben que cuando no estoy trabajando voy por ellos a la escuela, que me despierto a las 7 de la mañana y los llevo. Que cuando paso por ellos vamos al karate o armamos una tienda de campaña o hacemos picnics. Lo disfrutó tanto, que no lo cambiaría por nada”