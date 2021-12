Paty Navidad confesó si pudo limar asperezas con Carmen Salinas: está "agradecida" con ella

Este año el nombre de la actriz Paty Navidad estuvo sonando en las redes sociales después de expresar algunas teorías acerca del coronavirus, pero en esta ocasión, la famosa habló acerca del fallecimiento de Carmelita Salinas y aseveró si tuvo la oportunidad de dejar los problemas a un lado.

En una entrevista otorgada al programa matutino ‘Venga la Alegría’, la actriz manifestó si logró limar asperezas con la productora, pues fue Carmelita quien impulsó la carrera de la mexicana a raíz de su participación en la obra de teatro ‘Aventurera’.

Patricia comenzó expresando sus sentimientos hacia la fallecida actriz y afirmó que siempre estará “agradecida”.

"Yo a la señora siempre le viviré agradecida eternamente aquí y en el otro plano, donde ella ya se encuentra, que en algún momento estaremos los demás. Mi agradecimiento eterno y mi cariño”.



La actriz originaria de Sinaloa, recalcó el talento y carisma de Carmen Salinas, cuyo último proyecto fue la telenovela ‘Mi fortuna es amarte’, quien fue hospitalizada el pasado mes de noviembre a causa de un derrame cerebral y semanas después falleció el 9 de diciembre.

"La veía en las novelas y siempre me hacía mucho reír. De mi parte jamás va a haber nada malo, al contrario. Siempre la respeté, y con más razón ahorita recordarla con todo lo bonito que nos deja”.



Asimismo, Paty Navidad afirmó que “nada en la vida es personal”.

"Uno tiene que limpiar todo, desde los desapegos, las tristezas. He aprendido tantas cosas tan bellas como que nada es personal. Nada en la vida es personal, las palabras califican a quién las dice, lo que Juan pueda decir de Pedro, habla de Juan, no de Pedro”.



Además aprovechó el momento para decir todo lo que aprendió de la actriz y productora, manifestando la oportunidad que le dio en sus inicios de carrera.

"Le agradezco que me invitara a hacer parte de Aventurera, soy una de las Aventureras para unos puedo ser no la mejor, para otros sí. Cada público tiene sus preferidas y elegidas. Le agradezco que me diera trabajo porque el trabajo es bendito, le agradezco que me enseñara más disciplina, la señora tenía una fortaleza, disciplina, entrega, un amor a la profesión. Recuerdo cuando ella estuvo a punto de salir me dijo: 'Nunca nadie te va a volver a cantar Aventurera como yo', y efectivamente".