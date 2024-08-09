Sabine Moussier tuvo un romance cibernético con el ex de Paty Navidad: así fue su historia de amor
Sabine Moussier ha contado múltiples veces sobre el noviazgo cibernético que sostuvo con un misterioso hombre. Lo peculiar del caso es que este hombre presuntamente estuvo también con Paty Navidad.
Con la participación de Sabine Moussier en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ ha resurgido la historia de un particular romance de su pasado.
Así fue el romance cinernético de Sabine Moussier
En 2020, Sabine Moussier contó a medios que llevaba seis años en una relación virtual. Esto, según reveló la actriz, porque él se encontraba bajo arresto domiciliario. Sin embargo, también se dice que era porque el hombre vivía en otro país.
Moussier explicó que lo conoció porque una maquillista le pasó su contacto, diciéndole que se trataba de un hombre encantador.
El nombre de esta persona sería presuntamente Leonardo Bours. Y aunque Sabine no lo conocía en persona, eso no fue un impedimento para enamorarse. Así lo confesó:
"No tienes idea de lo que me divertía, contenta, radiante y me paraba para hacer ejercicio por él, sin conocerlo".
¿El galán de Sabine Moussier era novio de Paty Navidad?
Sin embargo, la historia tiene un giro inesperado. Y es que el supuesto novio de Sabine habría sido, al mismo tiempo, novio de Paty Navidad.
Paty Navidad ha hablado más del tema que Sabine, y ha contado una versión distinta de los hechos. De acuerdo a Paty, ella y Leonardo se conocieron hace décadas y fueron siempre buenos amigos. Por ello, cuando se reencontraron mediante redes sociales, comenzaron una relación a distancia.
Navidad enfatiza que, a diferencia de Sabine, ella sí conoció en persona a Leonardo. Además confesó que fue la propia Sabine quien se acercó a decirle que Leonardo la buscaba constantemente.
Paty dijo que en su momento le pidió a Sabine que se apartara de la relación, pero Moussier mantuvo contacto con Leonardo.
Paty Navidad posteó en su cuenta de X (antes Twitter) en 2020:
“La única que conoce mi vida privada soy yo. No tengo novio hace tres años; por favor, Sabine Moussier deja de hablar de mí, si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, está perdonado y te agradezco me hayas liberado de Leonardo, de corazón les deseo mucho amor. ¡GRACIAS!”
Mientras que Moussier afirmó en una entrevista que, aunque quisiera, no podía salir de dicha relación.
"Dice que para que yo pudiera estar con él le vendió el alma al Diablo y yo no sé, pero no me puedo salir (de esto) y ¡está de la fregada!".