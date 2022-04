Paty Navidad se defendió de sus agresores sexuales gracias a sus conocimientos en karate

Navidad no aguantó más y se defendió, sin pensar que estaba equivocada: "En una de las paradas se abren las puertas, que lo agarro, lo empujo y me doy cuenta que no era el señor, era lo que llevaba cargando, me dio una vergüenza que me tuve que salir […] Lo agarré a golpes, no era el señor con su mano", recordó.