Meghan Markle Papá de Meghan Markle revela romance con su enfermera 35 años menor que él tras sufrir amputación Thomas Markle, padre de Meghan Markle, aseguró estar atravesando una etapa de plenitud personal a sus 81 años, pese a los problemas de salud que ha enfrentado y el distanciamiento con su famosa hija: confiesa un romance con su enfermera, de 46 años.



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Video Padre de Meghan Markle es sometido a cirugía “de vida o muerte”: le amputan pierna

Distanciado desde hace años de su hija, Thomas Markle, padre de Meghan Markle, asegura estar viviendo un momento de plenitud personal.

A sus 81 años, afirma sentirse "bendecido y sumamente feliz" gracias a la relación amorosa con su enfermera, una mujer 35 años menor que él.

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Papá de Meghan Markle y su romance

El polémico hombre hizo la revelación en una entrevista con el diario británico Daily Mail, publicada este sábado 28 de marzo.

"Nunca esperé volver a encontrar alegría y felicidad a mi edad. Me sentí abandonado y triste durante muchos años, pero ahora disfruto de la vida de nuevo", confesó sobre su romance.

El padre de la duquesa de Sussex añadió: "Después de tantos momentos difíciles, me siento realmente afortunado de haber encontrado a alguien muy especial que me cuida tan bien".

Thomas Markle conoció a su actual pareja, Rio Canedo, de 46 años, mientras se recuperaba en Filipinas de la amputación de una pierna.

La mujer trabaja en la ciudad de Cebú, donde Thomas se instaló junto a su hijo Tom Jr., de 59 años, en enero de 2025.

Consciente de los comentarios que pueda generar la diferencia de edad entre ambos, el papá de Meghan Markle fue tajante.

"Sé que algunos dirán cosas hirientes, pero no me importa", sentenció y explicó el motivo de hacer pública su historia.

"Quiero hablar de esto porque nunca pensé que volvería a ser feliz. Quiero que la gente sepa que nunca se es demasiado viejo para encontrar la paz y el amor".

A comienzos de diciembre pasado se dio a conocer que Thomas Markle había sido ingresado en cuidados intensivos tras una cirugía de emergencia.

En aquel momento, su hijo explicó que había sido trasladado de urgencia al hospital luego de sentirse mal en casa.

"Después de mi derrame cerebral, las cosas no iban bien. Quería irme al otro lado del mundo, a un lugar donde la gente fuera amable", relató sobre su decisión de mudarse luego de vivir varios años en la península de Baja California, México.

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Sobre su nueva vida en Asia, aseguró: "En Filipinas se vive de una manera más tranquila. Jamás imaginé que conocería a Rio y que mi vida cambiaría de una forma tan maravillosa. Por fin me siento seguro y bien atendido".

Según Daily Mail, Rio Canedo cuida de Thomas Markle con una estricta dieta sin azúcar, cuyos efectos ya serían visibles en su peso, y lo incentiva a mantenerse hidratado.

Actualmente, Thomas Markle atraviesa una neumonía, aunque resta dramatismo a su estado de salud: "No me compadezco de mí mismo porque Rio me cuida muy bien".

La compleja relación de Meghan Markle y su padre

Meghan Markle se habría supuestamente comunicado con su padre durante este reciente episodio de salud, pese a la distancia entre ambos, según reportó el portal Page Six.

Thomas Markle afirmó haber superado el conflicto con su hija: " Casi no veo las noticias. Vivo en un mundo donde la gente es amable. Las enfermeras y los médicos aquí en Filipinas son maravillosos", señaló.

"Aquí la gente no tiene todas las comodidades que tenemos en Occidente, pero respetan y cuidan a las personas mayores", continuó.

Finalmente, concluyó con una reflexión personal: " Estuve triste por Meghan durante mucho tiempo, pero ahora por fin siento que puedo volver a reír. La vida es buena".