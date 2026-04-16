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Meghan Markle dice haber sido “la persona más acosada” en el mundo durante 10 años

La duquesa de Sussex sorprendió al hablar del acoso mediático que ha sufrido en plataformas digitales desde que comenzó su relación con el príncipe Harry.

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Meghan Markle declaró haber sido “la persona más acosada” en el mundo durante los últimos 10 años.

Durante su intervención en la Swinburne University of Technology, en el tercer día de su visita por Australia, la duquesa de Sussex sorprendió al hablar del acoso mediático en el que se ha visto expuesta desde que comenzó una relación con el príncipe Harry.

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“Durante los últimos 10 años, todos los días, durante 10 años, he sufrido acoso y ataques. Fui la persona más acosada de Internet en el mundo, tanto entre hombres como entre mujeres, y aquí sigo”, mencionó ante un grupo de jóvenes vinculados a la organización de salud mental Batyr.

Meghan señaló que, hablando desde su propia experiencia, el mundo digital no cambiaría por lo que “hay que ser más fuertes de eso”.

“Las plataformas que mueven mucho dinero, se basan completamente en la crueldad para generar clics, y eso no cambiará", sentenció.

La postura del príncipe Harry

El príncipe Harry, quien también se encuentra en Australia junto a Meghan Markle, respaldó los comentarios de su esposa. Incluso, declaró que las redes sociales “han provocado soledad en muchas personas”.

Asimismo, habló de los beneficios de tomar terapia, revelando que él mismo la había experimentado después de encontrarse un día “literalmente encogido en posición fetal, tumbado en el suelo de la cocina”.

En una conferencia previa, el príncipe Harry recordó la muerte de su madre, la princesa Diana, quien perdió la vida cuando intentaba escapar de un paparazzi.

“Me dije que no quería este papel (dentro de la Familia Real). No me gusta. Eso mató a mi madre”, expresó en referencia al acoso mediático.

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