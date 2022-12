Meghan Markle reveló que se distanció de su padre por su relación con el príncipe Harry

La nueva serie documental de Netflix ‘Harry y Meghan’ ha sacado a la luz los secretos de los duques de Sussex, como que la actriz reveló que nunca había sido tratada “como una mujer negra” hasta que se integró a la realeza.

¿Por qué se distanció Megan Markle de su papá?



En la serie documental de Netflix ‘Harry y Meghan’ la actriz confesó que su esposo le advirtió cuando empezaron a salir que su vida cambiaría por completo en el momento en el que su relación se hiciera pública.

Pero probablemente ella nunca imaginó que su hija Lilibeth conocería a la reina Isabel, ni que ello implicaría distanciarse drásticamente de su padre.

La tensión en su relación se acrecentó a solo unos cuántos días de su boda con el príncipe Harry, cuando la duquesa se enteró de que cabía la posibilidad de que su padre estuviera vendiendo a la prensa imágenes montadas.



En ellas salía leyendo noticias sobre el futuro enlace matrimonial de su hija o interesándose en la historia del Reino Unido.

La actriz se enteró del montaje antes de que la historia saliera a la luz en los periódicos, por lo que consideró hacer todo lo posible para evitar que los medios dañaran la imagen de su progenitor.

Pero antes de hacerlo decidió llamarle para preguntarle si era verdad lo que los tabloides decían. En la serie documental de Netflix Meghan reveló que, aunque su padre negó todo, ella, por instinto, no le creyó nada de lo que decía.

Pero el desastre siguió creciendo, pues el señor Thomas Markle dejó de contestarle las llamadas a la duquesa de Sussex, y en su lugar continuó haciendo drásticas declaraciones a los medios.

Meghan Markle habló sobre el distanciamiento con su padre



Para Meghan el drama cada vez crecía más, pues se enteró a través de la prensa que su padre había dicho que no pensaba asistir a su boda con el príncipe Harry, la cual estaba tan solo a unos días de llevarse a cabo.



No solo eso, sino que a 4 días de la gran fecha los medios comenzaron a publicar que el señor Thomas Markle había sufrido un ataque cardiaco.

Para la actriz era inimaginable lo que le estaba ocurriendo, pues ella no sabía nada sobre el estado de salud de su padre.

Fue entonces cuando comenzó a mandarle múltiples mensajes y a llamarlo una y otra vez, pero ni ella ni Harry recibían alguna respuesta por parte de él.

Cuando por fin les contestó, los duques de Sussex se dieron cuenta de que alguien más había respondido su celular, pues el mensaje estaba escrito de una forma en la que el señor Markle no acostumbraba.

Harry se siente responsable por la ruptura entre Meghan y su papá



El padre de Megan nunca contestó los mensajes, y tampoco asistió al enlace matrimonial de su hija con el príncipe Harry. Fue la madre de la actriz quien la acompañó al evento.

Al respecto, el príncipe Harry hizo una fuerte declaración en su nueva serie documental de Netflix, pues afirmó que se siente responsable por el distanciamiento entre Meghan y su padre:

“Lo que pasó fue increíblemente triste. Antes de eso, Meg tenía un padre, y ahora no lo tiene. Me sentí responsable, porque si Meg no estuviera conmigo, entonces su padre seguiría siendo su padre”



