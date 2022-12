Papá de Meghan Markle desmiente lo que dijo de él en su documental de Netflix: da su versión

El príncipe Harry y Meghan Markle se sinceraron sobre su relación, polémicas con la prensa y roces con la Corona británica en el documental de Netflix ‘Harry & Meghan’.

Desde el estreno de los primeros tres episodios de su docuserie, varias de sus declaraciones han sido desestimadas por fuentes cercanas a la Casa Real, así como por cientos de fans.

A ellos, se suma el padre de Meghan, el señor Thomas Markle, quien asegura que su hija no dijo toda la verdad con respecto al distanciamiento que vivieron a tan sólo días de su boda con Harry.

Papá de Meghan Markle asegura que su hija mintió en la historia sobre su distanciamiento



En el documental de Netflix, se aborda la ruptura de la relación entre la actriz de ‘Suits’ y su padre Thomas Markle.

Tras unas fotos montadas de su progenitor, Meghan se enteró por medio de un tabloide estadounidense que su padre no asistiría a su boda.

El drama aumentó cuando circularon noticias sobre el estado de salud de Thomas Markle: estaba en el hospital tras sufrir problemas cardíacos.



Ante esta situación, Meghan y Harry intentaron contactar a Thomas. Le mandaron múltiples mensajes, lo llamaron varias veces por teléfono, pero su padre no contestaba.

Cuando al fin Thomas contestó y tuvieron un breve intercambio de mensajes de texto, Meghan notó algo extraño en la forma en la que se expresaba su padre.

“Mi padre usaba muchos emojis, elipsis y puntos suspensivos. Y esto era lo opuesto. Y me llamó ‘Meghan’. Nunca me llamó así, ni una vez en la vida. ‘Meg’, todos mis amigos me llaman así y mis padres también. Pensé: ‘Ese no es mi padre’. Allí supimos que algo pasaba con su teléfono. Y nunca logré hablarle".



No obstante, Thomas Markle habló con The Mail on Sunday, el pasado 9 de diciembre, y desmintió lo dicho por su hija.

“Escribí cada palabra que envié desde ese teléfono que todavía está en mi poder. Que ella afirme que mi teléfono fue comprometido simplemente no es cierto”.

De acuerdo con el señor Markle, él escribió cada uno de los mensajes mientras yacía en una cama de hospital, tras padecer dos ataques cardíacos.

Asimismo, señaló que decirle Meghan a su hija no fue algo fuera de lo común.

"He usado el nombre completo de Meghan antes, cuando las cosas van en serio. No es cierto decir que nunca he usado su nombre completo. Lo uso cuando hablo en serio, cuando hay problemas serios involucrados”.



Thomas explicó que realmente no estaba enojado con su hija, pero después de recibir sus mensajes, sí se molestó.

“Ni una sola vez me preguntaron cómo estaba. Cuando recibí sus mensajes me molesté. Pensé que no merecía esos mensajes”.

El papá de Meghan Markle también arremetió contra la pareja y la forma en la que están haciendo pública su vida en el documental de Netflix.

“Harry y Meghan ahora están haciendo todo lo que me dijeron que no hiciera. Me dijeron que nunca hablara. Creo que lo que están haciendo ahora es mucho peor que cualquier cosa que haya hecho antes”.



A pesar de toda la polémica, Thomas advirtió que a diferencia de lo que cree el príncipe Harry (que Meghan perdió a su padre por su culpa), él siempre querrá a su hija.

“Ella todavía tiene un padre. Estoy aquí, sigo viviendo en la misma casa y sigo teniendo el mismo número. Sigo siendo su padre. Me encantaría ver a mis nietos. Tienen dos abuelos a los que les encantaría verlos. Creo que este es un asunto familiar que debe ser manejado en familia. Amo a mi hija y siempre lo haré”.



Cuéntanos, ¿qué te parecieron las declaraciones del papá de Meghan Markle? ¿Cuál de las dos partes crees que está diciendo la verdad?