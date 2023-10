Amiga de Wendy Guevara revela que la conoció 'trepada' en una patrulla: ¿por qué iba detenida 'La Perdida'?

En el capítulo 4 de su nuevo reality show 'Wendy, perdida pero famosa', 'La Perdida' habló sobre sus amigas Grecia, Salmita y Evelin, las cuales revelaron el origen de su amistad, mucho antes de que ella ganara 'La Casa de los Famosos México' y fuera tan famosa.



Sin embargo, la anécdota que más llamó la atención fue la de Evelin, ya que reveló que conoció a la influencer cuando se las llevaba la policía 'trepadas' en una patrulla.



¿Cómo conoció Evelin a Wendy 'trepada' en una patrulla?

En entrevista, Evelin contó para las cámaras del reality que primero conoció a Paola, amiga desde la infancia de Wendy, quien forma parte del grupo original de 'Las Perdidas', mientras que Evelin junto con Salmita y Grecia son otro grupo llamado 'Las Robustas'.

"Empezamos a platicar y Paola ya trabajaba en la esquina de un boulevard allá en León y yo me acuerdo que me le quedé viendo y le dije: Ay, te miras bien bonita, y luego yo le dije que de qué trabajaba, pues me dijo que dando servicios y así. Y me invita y yo le dije: "Pues fíjate que yo estoy pasando por un momento (difícil) y pues quisiera ganar dinero rápido. No, fácil, porque no es dinero fácil, pero rápido. Le llegué a Paola y me dijo: 'Párate ahí pues y a ver qué agarras'", contó.



'La Robusta' relató a continuación cómo fue que la detuvieron en su primer día de 'trabajo' al ejercer la prostitución, pero ahí fue cuando conoció a Wendy Guevara.

"Lo que agarré fue a una patrulla, que llegaron a levantarnos. Dije: Ay, mi primera noche, voy para la patrulla. Y ahí en la patrulla iba Wendy", explicó, asegurando que este encuentro dio inicio a una larga amistad que conservan aún hoy.



Evelin se sinceró diciendo también que gracias a Wendy dejó de trabajar en dicho oficio y abrió su canal de YouTube con su apoyo en el que le ha ido muy bien al contar sus anécdotas como chica trans.

La Wenchis también dio su opinión sobre Evelin y esta gran amistad que han formado.

"Evelin, la amiga robusta, metiche, que de repente cae mal, pero al final la amas. Ay, Evelin es bien chismosa, es pero argüendera, la cu**ra, pero me encanta, porque Evelin siempre se atreve a decir todo. Todo le ofende a la preciosa, siempre se anda peleando en las redes, hace poquito se agarró con Niurka en las redes sociales, imagínense para pelearse con Niurka cómo es la Evelin de argüendera".



Incluso recordaron un momento en que ambas se desgreñaron ya hace algunos años.

También en este episodio, Wendy entrevistó a Alejandra Bogue, una mujer que admira por haberle abierto el paso a otras trans como ella.

