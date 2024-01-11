Consternada, Wendy Guevara aclara si el novio de Paola Suárez la aventó del balcón

Video En video: Paola Suárez saltando del balcón, tras la agresión de su novio

‘La Perdida’ informó del suceso a través de redes sociales y con ayuda de su amiga Wendy Guevara, quien dio su versión sobre el percance. Horas después, La ganadora de La Casa de los Famosos México habló de las especulaciones que apuntan a que el prometido de Suárez la aventó del balcón de un segundo piso.

La ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ afirmó en un video, publicado en YouTube la noche de este miércoles, que su amiga no fue lanzada por su novio, sino que ella misma se aventó porque supuestamente le estaba robando sus ahorros.

“Hay unos videos donde Paola se avienta del segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba un dinero, ¿verdad que sí? Llevaba un dinero, cierra la puerta y deja a Paola encerrada”, relató.

Aseguró que Paola Suárez alcanzó a caer en la parte trasera de su camioneta y persiguió a su prometido.

“Paola estaba gritando desde el balcón y se tuvo que aventar del balcón a la caja de su camioneta, que pone en la cochera. Se avienta y cae en la caja, ella midió para aventarse a la caja de la camioneta. Entonces se cae a la camioneta y luego se para y se avienta al suelo, ahí ya a correr y sí logró recuperar el dinero".

" Eran sus ahorros de Paola, dijo su amiga Evelin, a lo que Wendy agregó: " Ella luchó para conseguir su dinero”.

Wendy Guevara recordó consternada cómo Paola caminó ensangrentada

Tras explicar por qué su amiga se habría lanzado de un segundo piso, Wendy Guevara se conmovió al narrar todo lo que vivió ‘La Perdida’ y destacó que “sintió muy feo’ con tan solo imaginar que caminó descalza y ensangrentada.

“Paola caminó descalza, hay otros videos… Se ve a lo lejos que Paola viene caminando con toda su blusa rota, los pechos de fuera, toda sangrada y descalza. ¿Saben cuánto tuvo que pasar? Siento bien feo porque me imagino, me la imagino sola. Tiene que pasar cuatro o cinco calles para llegar a la casa de Ropero y todavía pasar un terreno de pura tierra, ella sola caminando toda golpeada”, detalló.

La influencer afirmó que le duele mucho la situación que está viviendo su amiga y confesó que al verla golpeada sintió impotencia e, incluso, ganas de golpear a la pareja de Suárez.

“A mí me duele mucho lo que le está pasando a Paola porque ella es mi amiga desde niñas, es como mi hermana, me da mucho coraje y te dan ganas de ir a madr*arte a la persona, pero no, ella es la que tiene que tomar las decisiones y yo le dije, ‘Paola vete la cara’”, sentenció.

¿Cómo reaccionó Paola Suárez al ver su cara golpeada?

Wendy Guevara aseguró que Paola Suárez no había visto la magnitud de los golpes y que fue hasta que ella llegó al hospital que se dio cuenta de lo grave que estaba.

Precisó que espera que tras el incidente, su amiga ya no retome su relación amorosa con José de Jesús Castro Gómez.

“Se tenía que ver (la cara), para que se diera cuenta y decir ‘esto es demasiado’. Se vio la cara y empezó a llorar más, yo sentí bien feo… Ojalá Paola ya no vuelva con él, porque si vuelve con él, la verdad no mam*n”, expresó.

Wendy Guevara reveló que desconoce por qué el prometido de Paola Suárez presuntamente la golpeó y destacó que dieron a conocer el hecho porque son figuras públicas.