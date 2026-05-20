Paola Suárez Amiga de Wendy Guevara sufre aparatoso accidente automovilístico, reportan Paola Suárez, una de las integrantes de 'Las Perdidas', habría sufrido un fuerte accidente automovilístico. Wendy Guevara recibió la noticia cuando hacía una transmisión en vivo.



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Paola Suárez, conocida por formar parte del grupo de 'influencers' 'Las Perdidas'', habría sufrido un accidente automovilístico la noche del 19 de mayo de 2026.

Según los primeros reportes de medios locales de León, Guanajuato, en México, la amiga de Wendy Guevara se impactó contra la parte trasera de un camión repartidor de refrescos, mientras presuntamente conducía una camioneta pick-up roja.

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Testigos señalaron que el vehículo tuvo fuertes daños, los cuáles se pueden apreciar en las imágenes que circulan en redes sociales.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a Paola a un hospital para atender las lesiones.

Hasta el momento, no se ha hecho público un comunicado para confirmar el accidente, ni sobre el estado de salud de Suárez.

Paola Suárez, Wendy Guevara y Vanessa 4K. Imagen Mezcalent

Wendy Guevara se entera del accidente en pleno 'live'

La famosa 'influencer' estaba en plena transmisión en vivo cuando recibió la inesperada noticia. Sin embargo, no dio detalles de lo que sucedía.

"Pasó algo medio turbio, y este muchacho por eso me está hablando... Tengo que colgar. Me mandó una foto y dije 'sí es'. Entonces es algo que tengo que atender. No lo puedo platicar, hasta que platique la persona", explicó antes de terminar la transmisión.

Vanessa 4K, otra de las amigas de Wendy y Paola Suárez, también se enteró del accidente en medio del 'en vivo' que realizaba.