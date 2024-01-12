Novio de Paola Suárez dice que fingió pedirle matrimonio y por qué lo habría hecho

Video En video: Paola Suárez saltando del balcón, tras la agresión de su novio

Paola Suárez y su novio José de Jesús Castro Gómez viven tremendo escándalo desde el pasado 10 de enero cuando ambos reportaron que protagonizaron una fuerte pelea, que provocó que La Perdida fuera hospitalizada con fuertes lesiones en el rostro.

Mientras la amiga de Wendy Guevara lo señaló de propinarle una golpiza, él aseguró que ambos estaban drogados y que ella lo "ahorcó", por lo que supuestamente solo se defendió y la aventó.

Tras la polémica, sale a la luz una nueva revelación y es que Castro Gómez habló sobre la propuesta de matrimonio que le hizo horas antes a la 'Patas', como de cariño le dicen a la influencer.

¿Paola Suárez fingió su propuesta de matrimonio?

En entrevista con De Primera Mano, el prometido de la amiga de Wendy Guevara habló de la propuesta de matrimonio que le hizo horas antes de la golpiza a su novia.

El joven acusa que todo fue planeado por la propia Paola Suárez, quien supuestamente le pidió que se arrodillara cuando le entregara el anillo de compromiso.

Según el prometido de Paola Suárez, el único objetivo de La Perdida era incrementar el número de sus seguidores.

"Estábamos bien en el bar, estábamos bien y de hecho esa propuesta era falsa. Ella me dijo que yo llegara con el anillo, era una broma pues, ella me había dicho que yo lo hiciera como para hacer publicidad para ella porque a mí no me gusta salir en cámara”, precisó el novio de la influencer el jueves 11 de enero.

Hasta el momento, Paola Suárez no se ha pronunciado sobre estas nuevas declaraciones de su pareja, quien también dio más detalles de lo que, según su versión, sucedió en la pelea que tuvieron y que provocó que Suárez fuera hospitalizada en León, Guanajuato.

Novio de Paola Suárez dice por qué le habría pegado a La Perdida

Aunque en un inicio negó haber atacado a su novia, José de Jesús Castro Gómez terminó por reconocer que sí aventó a Paola.

