Suegra de Paola Suárez la acusa de 'tóxica' y 'violenta': dice que amenazó a su hijo

Video En video: Paola Suárez saltando del balcón, tras la agresión de su novio

Paola Suárez fue golpeada por su novio José de Jesús Castro Gómez, el pasado 10 de enero, confirmó él un día después del incidente que fue denunciado por la influencer en redes sociales.

El prometido de La Perdida aceptó la agresión, sin embargo, afirmó en entrevista con De Primera Mano que lo hizo "para defenderse". "Estábamos en la orilla de la cama, me aventó y cayó arriba de mí, pero como está más pesada que yo, me empezó a ahorcar muy fuerte y yo de la desesperación, lo que yo hice fue pegarle en la cara para que me soltara", dijo este jueves.

Ante la polémica desatada y luego de que Paola Suárez y Wendy Guevara denunciaran a José de Jesús Castro Gómez por agredirla físicamente después de que, supuestamente, le robó dinero, la suegra de Suárez rompió el silencio.

Suegra de Paola Suárez acusa a La Perdida de ser "violenta y tóxica"

En entrevista con Telediario, Adriana Gómez, mamá de José de Jesús Castro Gómez, aseguró que son “mentiras” todo lo que se está diciendo sobre su hijo y afirmó que ella desconocía que ambos se drogaban.

“ Todo lo que están diciendo son puras mentiras, a ella yo ya le había comentado que si mi hijo se drogaba en su casa o con ella, ella siempre me decía ‘que no, que no se drogaban’ y ahora resulta que sí se drogaban los dos”, indicó en la entrevista transmitida este 11 de enero.

Durante la charla, la suegra de La Perdida afirmó que Paola Suárez es una mujer muy “tóxica” con su hijo y que hasta le había propuesto que ya no tomaran juntos porque reaccionaban de manera violenta.

“ Ella era violenta con él, como dicen es tóxica… Ella me comentó hace poco que le comentó a Jesús que no tomaran juntos, porque siempre salían mal, que ella le decía que se viniera a tomar aquí a su casa y ella tomaba en otro lado, porque siempre salían mal, eran celosos”, sentenció.

Madre del novio de Paola Suárez acusa a la influencer de amenazas

Adriana Gómez aseguró que Paola Suárez amenazó con "refundir" a su hijo en la cárcel.

“ Ella dijo ‘tengo mucho dinero para refundirlo en la cárcel y hacerle lo que tenga que hacer”, reveló.

Tras las declaraciones de la mamá del novio de Paola Suárez, el reportero de Telediario reveló que también habló con el chofer de La Perdida, quien confirmó que las discusiones entre la pareja eran constantes.

“Siempre discutían, no era la primera vez. Aunque llevaban seis o siete meses de relación, ya estas peleas llevaban algún tiempo… La problemática era continua”, aseguró.