Wendy Guevara

Wendy Guevara es operada de emergencia tras sufrir fuertes dolores

Wendy Guevara sorprendió a sus seguidores tras compartir una serie de publicaciones en el hospital. Tras sufrir fuertes dolores abdominales, la influencer fue hospitalizada y operada de emergencia.

Mariana Rosas's profile picture
Por:Mariana Rosas
Video Wendy Guevara habla de los besos que se dio con Julián Gil y responde si ya tiene pareja

Wendy Guevara fue operada de emergencia este domingo 26 de mayo luego de ser hospitalizada por los fuertes dolores abdominales que presentaba, informó la ganadora de La casa de los Famosos México, a través de sus historias de Instagram.

La influencer de 30 años dio a conocer, desde el Hospital regional de León, en México, que tenía una piedra en las vías biliares que amenazaba con derivar en una pancreatitis.

'La Perdida' fue intervenida quirúrgicamente la misma noche en que fue internada después de que se le hicieran algunos exámenes. "Ya voy a entrar a cirugía”, le dijo a sus seguidores, “estoy toda nerviosa y con ganas de llorar porque soy bien miedosa para esto".

Guevara fue atendida por el doctor Jesús Montoya, quien también atendió a Paola Suarez -otra de ‘las Perdidas’- cuando fue atacada por su ex-novio.

“La verdad Chuyito me ha echado mucho la mano”, dijo Wendy en sus redes, “aquí en el Hospital regional de León, todo muy bonito, los aparatos, todo muy limpio, todos un amor, la neta. Pues vamos a ver, la verdad tengo miedo”.

Papás de Wendy pidieron oraciones para su hija

Los padres de Wendy Guevara, Fabiola Venegas y Francisco Guevara, hicieron una transmisión en vivo en redes sociales para hablar sobre la salud de su hija. “Una oración por Wendy pues ahorita está en operación. La verdad estamos muy, muy preocupados, mucho muy preocupados”, dijo la madre, “ustedes saben que la oración es muy poderosa y cuando le pedimos a Dios él nos escucha cuando pedimos cosas buenas, para que él incline su oído poderoso para que todo salga bien”.

La mamá de la influencer contó que el doctor que atendió a Wendy le dijo que “no entiende como Wendy aguantó”. Según relató, la piedra en la vesícula se recorrió al páncreas, lo cual es muy doloroso. Para entonces, Wendy le decía que no podía siquiera sentarse sin sentirse mal.

Wendy se encontraba de vacaciones en su natal León, Guanajuato, para visitar a su familia cuando tuvo que ser hospitalizada.

Wendy Guevara reaparece tras operación de emergencia

'La Perdida' se dejó ver desde la cama del hospital donde la operaron. "Me quitaron la vesicula porque tenia una piedra, ya me operaron", dijo en live de Instagram la mañana de este lunes.

Wendy confesó que sufrió "el dolor más horrible de la vida" y explicó que su padecimiento pudo complicarse. "Si se me iba al pancreas, me da pancreatitis, y eso es muy grave".

Finalmente, la influencer informó que ya se iba a casa, pues todo salió bien y se encuentra en recuperación. “Gracias a diosito”, escribió.

