¿Novio de Paola Suárez le pidió perdón tras golpiza? Este es el video que habría publicado

Video En video: Paola Suárez saltando del balcón, tras la agresión de su novio

Paola Suárez, de Las Perdidas, fue golpeada presuntamente por su prometido, José de Jesús Castro Gómez, según denunció en redes sociales, junto a Wendy Guevara la tarde de este 10 de enero.

La influencer sufrió serias lesiones en la cara por lo que incluso podría perder el ojo, según contó en Instagram.

Horas después de denunciar el incidente, Wendy Guevara dio más detalles de lo que supuestamente sucedió entre Paola Suárez y su novio en un video publicado en su canal de YouTube. En él, aclaró si el novio de La Perdida la aventó de un balcón, como se especuló, entre otros pormenores.

Novio de Paola Suárez se defendió tras ser acusado de golpear a la influencer

Ante la polémica desatada, José de Jesús rompió el silencio y aseguró que durante la pelea ambos se agredieron. Además, afirmó que “estaban drogados” y acusó, públicamente, a su prometida de ahorcarlo.

“ Andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó, y al lado de su cama hay una lámpara, de ahí fue donde se pegó en la cara porque yo con otra cosa no le pegué”, afirmó en un video compartido en redes la noche del miércoles.

¿Novio de Paola Suárez le pide perdón tras golpiza con video?

Casi un día después de destaparse el escándalo, comenzó a circular en redes sociales un supuesto video con el que José de Jesús Castro Gómez le pidió perdón a Paola Suárez.

En la grabación, que fue publicada en una supuesta cuenta de Instagram de Castro y retomada por TVyNovelas, se observan varias fotografías de los momentos que vivieron juntos.

El video tiene un extenso mensaje en el que supuestamente el novio de Paola Suárez lamentó las agresiones a su pareja.

“ Lamento sinceramente mis acciones y el dolor que te causaron. Perdóname por no haber actuado de manera adecuada. Me equivoqué y quiero disculparme contigo, asumo la responsabilidad de mis acciones y estoy dispuesto a hacer lo necesario para enmendarlo. Pido disculpas por cualquier daño que haya causado... Reconozco que estuve equivocado y estoy comprometido trabajar en mí mismo y asegurarme de no repetir errores similares en el futuro”, señaló.

Supuestamente, el novio de Paola Suárez le pidió perdón publicando un video en Instagram. Imagen José de Jesús Castro Carmona/Instagram