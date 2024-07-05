Escándalos de famosos

¿Carlos Salcedo buscaría dejar México tras asesinato de su hermana Paola? Lo que se sabe

El futbolista mexicano fue señalado por su mamá, María Isabel Hernández Navarro, de ser presuntamente el “autor intelectual” del asesinato de Paola Salcedo y de querer salir del país.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video La vez que Paola Salcedo se agarró a golpes con una tía de Carlos Salcedo en los juzgados

María Isabel Hernández, mamá de Carlos Salcedo, acusó al futbolista de ser presuntamente “el autor intelectual” del asesinato de su hermana Paola, quien fue atacada a balazos al salir de un circo ubicado en Huixquilucan, Estado de México, el sábado 29 de junio.

“La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa, Andrea Navarro, son los autores intelectuales del asesinato de Paola”, se lee en la imagen que compartió en sus redes, originalmente posteada en la supuesta cuenta de Instagram de la fallecida presentadora de 29 años.

Carlos Salcedo buscaría salir de México con “urgencia”

Tres días después del asesinato de Paola Salcedo, ESPN informó que Carlos Salcedo se encontraba negociando su salida “urgente” del equipo de Cruz Azul “por motivos personales”.

Según fuentes consultadas por el medio deportivo, el jugador de 30 años estaría deseando salir de México para trabajar en una liga de otro país.

“Él está negociando su salida urgente. Se le está tratando de ayudar, pero también que el club no pierda o pierda lo menos posible, pero ya se va seguro”, revelaron el 2 de julio.

Sin embargo, este mismo medio informó el 4 de julio que, debido a la situación personal que atraviesa el jugador ante las acusaciones de su familia, el departamento jurídico de Cruz Azul habría decidido suspender “la relación laboral” con el futbolista de carácter “inmediato”.

Autoridades investigan acusaciones contra Carlos Salcedo

Hasta el momento, Carlos Salcedo no ha dado réplica a las acusaciones de sus padres. Sin embargo, según pudo confirmar el reportero Carlos Jiménez, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya estaría investigando los señalamientos de sus familiares.

“La autoridad espera que la familia de Paola acuda a declarar y a aportar alguna especie de pruebas, indicios o algo que haga que la investigación tome un rumbo”, dijo a Gustavo Adolfo Infante este 5 de julio.

“Hasta las 9 p.m. de ayer (jueves) me dijeron (en la fiscalía): ‘vamos a llamarlos para que nos digan qué pasa con eso (las publicaciones en redes), pero sí vamos a integrar esta declaración al expediente, pero hasta este momento, no tienen ningún sustento”, declaró.

