Paola Rojas confiesa la enfermedad que padece y los síntomas que sufrió: "Cada día que pasa me siento peor"

Video Con mucha tristeza, Paola Rojas contó por qué su hijo le pidió alejarse de ella

Paola Rojas publicó este 23 de abril un video en su perfil de Instagram, donde confesó la enfermedad que padece y los fuertes síntomas que sufrió por días.

La conductora de 'Netas Divinas' afirmó que no era “nada grave”, pero que sí tuvo varios días con malestares en todo el cuerpo.

“Desde el jueves empecé con mucho malestar, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, rápidamente pensé ‘tengo covid’. Me hice la prueba y salió negativa, dije ‘de pronto faltan días de incubación’, fui muy cuidadosa”.

Pese a que todo indicaba que estaba sana, Paola Rojas seguía sintiéndose mal y continuaba creyendo que era covid; pero al ver que los malestares incrementaban, acudió una vez más a su médico y le dijo que se trataba de “una faringitis”.

“Me volví a hacer pruebas y resultó negativo, dije ‘¿quién sabe qué será? irá pasando e iré mejorando’, tuve que seguir, pero seguía con malestar que se iba incrementando. Dolor de cuerpo, mucho dolor en las articulaciones, en las rodillas, en los dedos, pero no tuve fiebre. Fui al médico y me dijo ‘no tienes infección’, el diagnóstico fue faringitis”, sentenció.

La presentadora narró que descubrió la bacteria que tenía después de visitar al pediatra de sus hijos, quien le pidió que se hiciera una nueva prueba, ahora de estreptococo.

“Esta sensación de cansancio, de letargo, de debilidad, era muy parecida al covid. Consulté con el médico… Su pediatra me dijo ‘¿ya hiciste prueba de estreptococo?’, entonces me mandó a hacer las tres pruebas, pero el estreptococo positiva… Esta bacteria espantosa”.

Paola Rojas ya está “recibiendo tratamiento” y recalcó que sus síntomas no solo fueron de articulaciones y garganta, que también sufrió malestares gastrointestinales.

“Se los cuento para que lo tengan en su radar… Son síntomas muy similares a los del covid, hay malestares gastrointestinales, pero para que lo tomen en cuenta… Si llegan a tener estos síntomas, dolor de cuerpo, de cabeza, de articulaciones, garganta irritada, también puede haber diarrea y vómito. Todos los anteriores los he tenido y yo decía ‘cada día que pasa me siento peor’, pero al menos sé qué es”, mencionó.

¿Qué es el estreptococo, enfermedad que sufre Paola Rojas?

De acuerdo con la CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el estreptococo es una bacteria que puede provocar infecciones de garganta. D

Afirman que es de fácil contagio, a través de gotitas respiratorias y por contacto directo. Su periodo de incubación es de entre dos a cinco días.

Tras la exposición, las personas pueden presentar dolor de garganta, de cabeza, de estómago, náuseas, vómitos, sarpullido y hasta fiebre.