¿Emmanuel Palomares le dio anillo de compromiso a Paola Rojas? Actor responde y hace petición

Video Emmanuel Palomares confiesa si alguien ya ocupa su corazón mientras se alista para un nuevo protagónico

Emmanuel Palomares y Paola Rojas han desatado en los últimos meses rumores de un posible romance, debido a los piropos de la periodista al actor, quien ahora fue cuestionado por la prensa al respecto.

En entrevista con Berenice Ortiz el pasado 11 de enero, el protagonista de la nueva telenovela ‘Vivir de amor’ hizo frente a la pregunta de si era verdad que la había dado un anillo de compromiso a la conductora.

“¿Qué nos puedes decir de estos rumores de romance con Paola Rojas? Se dice que tú le diste anillo de compromiso”, señalaron.

De inmediato, Emmanuel Palomares, de 33 años, rompió el silencio y desestimó dicho rumor, evitando hablar al respecto.

“ Cómo te gusta, no hay opiniones al respecto más que mandar saludos a todos, pasarla muy bien y pasar un gran 2024”, indicó.

Emmanuel Palomares hace petición a Paola Rojas

Tras dejar claro que no caería en más especulaciones, el venezolano hizo una petición a Paola Rojas y al resto de las conductoras de Netas Divinas, pidiéndoles que lo inviten nuevamente a la emisión de Unicable.

“ De Paola y de las Netas Divinas las quiero mucho, quiero que me inviten otra vez para pasarla muy bien. Les hago una invitación de estar de nuevo por ahí, muy pronto por favor en Netas Divinas”, aseguró.

Las preguntas sobre Paola Rojas continuaron e, incluso, los reporteros recordaron que en octubre pasado durante Netas Divinas, la periodista señaló que el actor “estaba riquísimo”.

Emmanuel Palomares aseguró que agradece los halagos, pero que no dará más declaraciones al respecto.

“ Yo agradezco sus piropos, ella también… Cómo les encanta a ustedes, gracias por el cariño siempre, les deseo un gran 2024. No voy a dar más opiniones al respecto, pero les agradezco mucho el interés… Son muy creativos ustedes, les agradezco”, afirmó entre risas.

Emmanuel Palomares reacciona al escuchar el nombre de Irina Baeva

Emmanuel Palomares también fue cuestionado por su exnovia Irina Baeva y su participación ‘Aventurera’.

“No hay opiniones al respecto… Me da gusto que todos triunfemos, de eso se trata, que sea un gran año para todos. Creo que a todos nos va a ir muy bien. Yo no tengo opiniones al respecto”, expresó.