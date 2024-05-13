¿Por qué se especuló que Paola Rojas y Montserrat Oliver tenían romance? Ellas lo explican

Video ¿Yolanda Andrade se despide? Video levanta sospechas en medio de sus problemas de salud

Paola Rojas apareció como invitada en el programa 'Montse & Joe', donde abordó un rumor que involucra a su novio Marcelo Imposti y a Montserrat Oliver.

La conductora explicó cómo se generaron las especulaciones, que luego se convirtieron en chismes sobre un posible triángulo amoroso.

Todo se originó cuando Rojas preguntó a su pareja quién consideraba la mujer más hermosa; aunque inicialmente mencionó a la periodista, ella siguió indagando hasta que la respuesta fue Montserrat Oliver.

“Un día platicando con Marcelo, mi novio, me dice algo así como ‘qué guapa’. Le hice una de esas preguntas que no tienen buena salida, le dije ‘¿quién se te hace guapísima?’. Él me decía ‘tú’, le digo ‘¿ya en serio? Dime alguien’. Me dice, ‘Montserrat Oliver’”.

Paola Rojas relató que Marcelo conoció a Oliver hace años en un gimnasio, dejándolo impresionado desde entonces.

Ante la afirmación de su pareja, la periodista tomó con humor sus palabras y reconoció la belleza de Montserrat.

“Cuando llegó a vivir acá, te veía en el gimnasio en Polanco y no se le olvida. Con eso tuvo y le dije ‘si es Montse no hay problema, estás autorizado, pero yo también’”, dijo entre risas.

Tras hacer esa declaración, Paola Rojas desencadenó especulaciones: “Montse causa impacto y hasta un chisme nos hicieron y queremos aclarar… Con eso se armó un chisme de que si los tres, que ya estamos felices los cuatro”.

Montserrat Oliver responde a revelación de Paola Rojas

Montserrat Oliver sonrió al escuchar la confesión de su colega y afirmó que para ella fue "un honor" recibir esas palabras.

“ Yo dije, Pao, me gusta ese halago, muy padre”, dijo la presentadora, quien recordó que los rumores crecieron cuando casi le da un beso en la boca a Rojas durante un evento.

“Luego llegó bien linda cuando lanzamos las joyas y llega, no sé cómo fue que llegaste grabando y casi nos damos un beso en la boca”.

Paola Rojas bromeó sobre el incidente: “Entonces por poco y beso a la más guapa del mundo”.

En el programa compartieron imágenes de Paola Rojas con su novio Marcelo y Montserrat Oliver les dedicó un piropo.

Paola respondió entre risas: “Ahí está el suertudo… Ah, ya te estás apuntando, ya te gustó la idea. Se trataba de aclarar el chisme y ya se armó más”.