Paola Rojas se queja tras ser diagnosticada con bacteria, se arrepiente y revela cómo está

Video Con mucha tristeza, Paola Rojas contó por qué su hijo le pidió alejarse de ella

El pasado 23 de abril, Paola Rojas dio a conocer que fue diagnosticada con estreptococo, luego de presentar síntomas por varios días.

La conductora detalló que tras descubrir qué enfermedad enfrentaba, está en aislamiento y ahora, utilizó su cuenta de Instagram para hablar de su evolución.

“ Me desperté y me di cuenta que ya me sentía mejor, que ya me dolía menos la cabeza, que me dolía menos el cuerpo, me sentía mejor. Empecé el día muy contenta porque ya estoy notando mejoría con el tratamiento, qué bendición”.

Precisó que tuvo una notable mejoría este 27 de abril y que cambió su estado de ánimo, pero que al mismo tiempo comenzó a “quejarse” por todos los eventos y compromisos a los que se ausentó por la bacteria.

“Todo lo que he tenido que cancelar por culpa de esta enfermedad… Hacía cuentas y decía ‘ya me salió carísimo enfermarme’, me perdí el fiestón de unos vecinos, me perdí el concierto de Madonna, ahí fue dónde me atoré mucho en las quejas y de pronto me di cuenta que qué horror, qué incómodo es estar cerca de una señora que se queja, me dieron ganas de alejarme de esta persona”.

Sin embargo, en cuestión de segundos Paola Rojas cambió su forma de pensar, agradeciendo por todas “las bendiciones” que sí tiene, entre ellas el poder pasar tiempo con sus hijos: Leonardo y Paulo.

“Me di la orden de poner la atención en todo lo que sí tengo y sí me hace sonreír… Ya cuando empecé a enlistar las cosas que me hacen sonreír y a agradecer, incluso, las bendiciones que me ha traído este breve confinamiento, cambió todo… Sentí el cambio de energía de inmediato”.

Detalló que esta enfermedad ha provocado que “pase horas con sus hijos” y que “platiquen sin prisa”, hecho que por cuestiones de su ajetreada agenda de trabajo es imposible.

A la par que habló de su evolución, Rojas agradeció “todos los mensajes de recuperación” que fans le han enviado, confirmando que su recuperación cada día va mejor.

Esta es la bacteria que tiene Paola Rojas

Paola Rojas reveló la noticia de su enfermedad en redes sociales el 23 de abril pasado, cuando en Instagram indicó que creyó que era covid o influenza, pues presentó dolor de articulaciones, de cabeza y garganta.

En un inicio, se realizó pruebas para dichos virus, pero al obtener resultados negativos, el pediatra de sus hijos descubrió que tenía estreptococo, una bacteria que puede provocar infecciones de garganta muy contagiosas y que se contrae por gotitas respiratorias o contacto directo, según reporta la CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“Me volví a hacer pruebas y resultó negativo, dije ‘¿quién sabe qué será? irá pasando e iré mejorando’, tuve que seguir, pero seguía con malestar que se iba incrementando. Dolor de cuerpo, mucho dolor en las articulaciones, en las rodillas, en los dedos, pero no tuve fiebre”, afirmó.