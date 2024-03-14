Paola Rojas confiesa si después de bailar “rico” con Emmanuel Palomares hubo romance y anillo

Video Con mucha tristeza, Paola Rojas contó por qué su hijo le pidió alejarse de ella

Paola Rojas revela qué tipo de relación tiene con Emmanuel Palomares luego de que fueron relacionados sentimentalmente y hasta se habló de un anillo de compromiso.

¿Paola Rojas y Emmanuel Palomares son novios?

Desde 2021 que la periodista, de 47 años, y el actor, de 33, protagonizaron tremendo baile en una de las emisiones del programa ‘Netas divinas’, los persiguen los rumores de un romance que nació por la supuesta química que proyectaron en pantalla.

Al hilo de especulaciones se le sumo una versión que apuntaba, incluso, a que el protagonista de ‘Vivir de amor’ le había entregado un anillo de compromiso a la comunicadora.

Palomares no quiso hacer eco a los rumores y en la entrevista publicada por Berenice Ortiz en YouTube en enero pasado, se limitó a responder que no había “opinión al respecto”.

Sobre el mismo tema, Paola Rojas reaccionó con humor durante un reciente evento organizado por una revista, donde aclaró que entre ella y el actor solo existe una amistad y un vínculo que se dio por su gusto por el baile.

"Ay, imagínate, ya nada más falta. Todo por una cumbia", respondió respecto al supuesto anillo. "Emmanuel es mi amigo, pero lo que más nos ha vinculado, en realidad, no es broma, es la cumbia, la salsa, nos encanta bailar a ambos, entonces cuando tenemos oportunidad, que son pocas veces, bailamos juntos y bailamos rico".

La conductora señaló que a partir de ese baile en el programa surgieron “chismes” respecto a una relación sentimental que no existe.

"A partir de eso, del baile, de la sincronía tan disfrutable que hay cuando bailamos se generaron muchos chismes, pero no, no, para nada, somos amigos, buenos amigos, pero nada de romance", reiteró.

Paola Rojas responde si su novio es celoso

Paola Rojas vive una relación sentimental con el argentino Marcelo Imposti, quien respeta todo el contexto de la profesión de la periodista, por lo que rumores como este no despiertan celos en él, dijo la conductora.

