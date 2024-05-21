Paola Rojas sufre accidente mientras nadaba: muestra qué le pasó a su brazo y narra "el dolor" que vivió
Paola Rojas reveló en redes sociales el accidente que sufrió hace unos días nadando. La periodista mostró la fuerte lesión en su brazo y pidió ayuda ante la situación que está viviendo.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Paola Rojas utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video del accidente que sufrió el domingo 19 de mayo mientras nadaba.
La conductora de ‘Netas Divinas’ relató en la publicación detalles de cómo sucedieron los hechos y destacó que sólo "detectó una astilla", pero que horas después todo cambió.
“Hace un par de días, el domingo, estaba nadando y de pronto sentí calor pero horrible, sentí caliente aquí en el brazo, tan fuerte que tuve que frenar y ver qué tenía. Detecté como una astilla, pero gruesa, me quité con cuidado, pero el calor ahí fue importante”.
Pese al incidente, Paola Rojas “siguió con su vida” y horas después se percato de la severa inflamación en el brazo izquierdo, ya que “ se empezó a hinchar y a poner rojo”.
Ignoró los síntomas; sin embargo, en la noche ya la incomodidad era muy grande y fue hasta que se dio cuenta de la gravedad de la situación.
“Tengo el umbral del dolor muy alto, aguanto mucho dolor, pero el problema es justamente ese, que de pronto me ocurren cosas y como no me duele tanto… Ya en la noche me despertó el dolor y la incomodidad de que está caliente y la bolita”.
Paola Rojas pide ayuda tras accidente
En la grabación que publicó en redes sociales, Paola Rojas pidió ayuda a sus seguidores y mencionó que piensa que es un “piquete de abeja o avispa”.
La periodista señaló que sí acudirá con un médico, pero que pedía algún remedio para bajar, por el momento, la inflamación.
“Pienso que pudo haber sido un piquete de abeja, aunque me quité el aguijón, obviamente iré al médico. No estoy supliendo la consulta médica con este enlace, ahorita no puedo ir, entonces por ahí si hay algún médico que me oriente”.
Los fans de Paola Rojas coincidieron con la posible causa de la inflamación y le dieron algunas posibles soluciones, pero le recomendaron ir al médico para un chequeo.
“Parece más un piquete de avispa, es justo lo que pensé, porque se puso hinchado, caliente, no me arde, pero me incomoda… Todos coinciden en que pudo ser una abeja o una avispa con una reacción alérgica”, concluyó la presentadora, quien agradeció la atención de los usuarios.