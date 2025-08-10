Paola Rey se separa: la actriz de 'Pasión de gavilanes' revela secreto sobre su matrimonio

Video Actor de 'Pasión de gavilanes' hoy es chofer y repartidor en EEUU para darles de comer a sus hijos

La actriz colombiana Paola Rey, conocida por interpretar a Jimena Elizondo en la exitosa telenovela 'Pasión de gavilanes', reveló este fin de semana que su matrimonio con el también actor Juan Carlos Vargas llegó a su fin.

Sin embargo, la noticia llegó con una sorprendente confesión sobre la relación y vida de pareja de los actores.

Paola Rey y Juan Carlos Vargas comparten 2 hijos. Imagen Mezcalent y Paola Rey/Instagram

Los detalles de la separación de Paola Rey

PUBLICIDAD

Paola Rey, de 45 años, impactó al revelar que la separación la mantuvo en secreto pues ocurrió "hace dos años y medio" y fue hasta este 9 de agosto que la dio a conocer.

"Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente" dijo en un escrito que compartió en Instagram en el que aseguró que la ruptura fue de "mutuo acuerdo".

"Nos han visto y nos seguirán viendo juntos. Acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas. Nuestra amistad se ha fortalecido, y el vínculo que nos une como padres permanece intacto", agregó.

Este es el comunicado con el que Paola Rey dio a conocer en Instagram su separación de Juan Carlos Vargas. Imagen Paola Rey/Instagram



"Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos", advirtió.

Al parecer, la ahora expareja optó por llevar la separación en secreto para manejar el proceso de forma íntima con sus hijos Oliver y Leo.

"Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo su bienestar emocional, su estabilidad y su felicidad", explicó sobre sus retoños en el comunicado.

Sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, Paola Rey aseguró que la relación entre ella y su ex sigue siendo cordial y enfocada en el bienestar de sus hijos.

La noticia ha causado sorpresa entre varios de sus seguidores, quienes veían en ese matrimonio un ejemplo de estabilidad en el mundo del entretenimiento.

La historia de Paola Rey y Juan Carlos Vargas

La historia de amor entre los actores comenzó en 2007, durante las grabaciones de 'Montecristo', y desde entonces se consolidaron como una de las parejas más admiradas del espectáculo colombiano.

PUBLICIDAD

La pareja contrajo matrimonio en 2010, poco después de que Vargas regresara de Venezuela, donde había estado filmando una película.

Paola Rey y Juan Varlos Vargas se casaron en 2010. Imagen Paola Rey/Instagram



Además de compartir su vida personal, colaboraron en diversos proyectos profesionales, incluyendo la creación de la productora Cinco Amarillo.

Actualmente, Paola Rey continúa desarrollando su carrera como actriz, al tiempo que se dedica a iniciativas empresariales y a la creación de contenido digital.

En 2024 ella ganó el reality show 'MasterChef celebrity Colombia' y también es recordada por la telenovela 'La mujer en el espejo'.