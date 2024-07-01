Muere actor de Pasión de Gavilanes tras una larga lucha contra el cáncer

Video Muere Johnny Canales: así fue cómo presentó a Selena por primera vez en TV hace 40 años

Sigifredo Vega, actor de la telenovela Pasión de Gavilanes, murió el 29 de junio a los 77 años tras una larga lucha contra el cáncer.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en el programa La Red, Caracol Televisión, donde también se reportó que el intérprete de ‘Don Filemón’ perdió la vida luego de que el cáncer que padecía le hiciera metástasis en varios de sus órganos.

El diario colombiano El Espectador informó que Sigifredo Vega también luchaba contra una artrosis degenerativa desde hace un par de años.

A través de redes sociales, el comité de Actores Sociedad Colombiana de Gestión resaltó la trayectoria de 45 años del intérprete.

“Hoy, con profundo pesar, despedimos a nuestro querido socio Sigifredo Vega. Conocido por su inolvidable papel de Don Filemón en Pasión de Gavilanes. Sigifredo dedicó más de 30 años de su vida a la actuación, dejando una huella imborrable en cada personaje que interpretó. Su pasión y entrega en cada actuación nos enseñaron la verdadera esencia del arte dramático”, escribieron el 29 de junio en Instagram.

Sigifredo Vega también fue actor de doblaje. Imagen Actores S.C.G. / Instagram

¿Quién era Sigifredo Vega?

Sigifredo Vega nació el 1 de enero de 1947 en Bogota, Colombia. Su carrera como actor comenzó en 1979 en su país natal. Sin embargo, su papel más representativo fue el de ‘Don Filemón Barragán’ en la telenovela Pasión de Gavilanes.