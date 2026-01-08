famosas Ex Miss Venezuela es sometida a cirugía tras diagnóstico de cáncer de mama A Osmariel Villalobos le fue extirpada la mama derecha. Ella compartió cómo se siente tras el procedimiento. Fue en octubre pasado cuando reveló que le había sido detectada la enfermedad.



Osmariel Villalobos fue sometida a una operación a meses de que fuera diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana.

Este 8 de enero, la ex Miss Venezuela dio a conocer la noticia de su cirugía con un reflexivo mensaje en torno a su salud.

“Ayer, en horas de la mañana, fui intervenida. Mastectomía unilateral ‘seno derecho’ (ya luego doy detalles)”, escribió para acompañar una fotografía en la que aparece acostada en la camilla de un hospital.

“Ayer también elegí soltar lo que ya cumplió su ciclo y no me pertenece. El cáncer no apareció de la nada. Fue una alerta temprana. Fue un límite amoroso. Un ‘hasta aquí’ que mi cuerpo pidió antes de romperse”, compartió.

Osmariel agradece a mama que le fue extirpada

Continuando con su honesta misiva, Osmariel Villalobos se manifestó agradecida con su organismo por

“Esta mama no falló, Me protegió como supo hacerlo. Hoy la honro… y la libero”, apuntó la exreina de belleza de 37 años.

“Durante estos meses, rodeada de profesionales que me acompañaron con amor, entendí por qué llegó esta experiencia a mi vida… y también comprendí que podía irse”, expuso.

La presentadora de televisión aseveró que entra y sale “de este proceso con gratitud, conciencia y paz. Más liviana. Más despierta. Más mía”.

“Gracias a Dios por sostenerme en cada paso. Gracias a mi familia, amigos y a cada persona que acompañó con amor, oraciones y presencia”, expresó.

“No es el final de nada. Es el inicio de una forma distinta de vivir, de cuidarme y de elegirme”, anotó para concluir.

Osmariel Villalobos compartió que le realizaron una cirugía. Imagen Osmariel Villalobos/Instagram

Osmariel Villalobos reveló así que le detectaron cáncer de mama

Fue en octubre cuando Osmariel Villalobos reveló públicamente que los especialistas determinaron que padece cáncer de mama.

Ella relató que, meses atrás, se sintió “una pelotica” en el seno derecho, por lo que acudió con los médicos, quiénes concluyeron que esa no era maligna, pero encontraron un bulto más chico.

Tras una biopsia, el resultado fue carcinoma ductal in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama.

Ella adelantó que sería sometida a una lumpectomía, procedimiento para retirarle el tumor junto con un pequeño margen de tejido sano.