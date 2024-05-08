Conductora de Cuéntamelo Ya! es hospitalizada de emergencia: aparece con el ojo morado y dice qué le pasa

Video Yolanda Andrade se deja ver desde el hospital y preocupa por su estado de salud: asegura que "vio la luz"

La mañana de este 8 de mayo, Odalys Ramírez publicó una fotografía desde la cama de un hospital, preocupando a sus seguidores de redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de Cuéntamelo Ya! destapó que su hospitalización de emergencia se debió a tres bacterias que contrajo por consumir mariscos.

“Dosis de realidad, les saludo desde el hospital. Hoy es mi segundo día de sentirme de lo más terrible y frágil. Consejo: Manténganse alejados de los mariscos en esta época de calor, yo no lo hice y como resultado tengo Salmonella, Rotavirus y E Coli”, comentó.

Odalys Ramírez revela cuál es su estado de salud

La presentadora detalló en el mismo posteo que ya se encuentra bajo tratamiento médico y que su recuperación ha sido “lenta”, pero que cada día va mejorando.

“Ya estoy mejor. Aunque la recuperación está siendo lenta”, escribió Odalys Ramírez, quien alarmó porque en la imagen aparece con el ojo morado.

Señaló que la lesión se debió a un desmayo que sufrió por los síntomas que presentó días atrás.

“ El ojo morado es resultado de una caída por desmayo, estos bichos se llevaron toda mi fuerza”.

Imagen Instagram Odalys Ramírez



En la misma publicación, Odalys Ramírez agradeció y destacó el apoyo que recibió de su pareja y padre de sus hijos, Patricio Borghetti; así como de la producción de Cuéntamelo Ya!

“Gracias a mi familia de Cuéntamelo Ya! que ha sido apoyadora y comprensiva. Los extraño montones y gracias a mi enfermero mayor Patricio Borghetti por todos tus cuidados, trasnochadas, sustos y hospitalizaciones. Te amo con mi vida entera”, afirmó la conductora.

La noticia de la hospitalización de Odalys Ramírez, de 39 años, provocó un hilo de comentarios en su perfil personal, donde seguidores le desearon pronta recuperación y le expresaron su cariño.

Los famosos también se unieron a las muestras de apoyo, tal fue el caso de Mane de la Parra, quien escribió: “Que te mejores amiga querida” y Sofía Escobosa, su compañera de Cuéntamelo Ya! expresó: “Besos y abrazos reparadores llenos de buena energía! Qué bueno que llegaron al hospital a tiempo”.