Nace el primer sobrino de Octavio Ocaña: "Ya te amábamos sin conocerte"

Bertha recordó que el embarazo hizo reflexionar a Ana Leticia sobre la muerte de Octavio: "Entre nuestras pláticas durante ese tiempo me decías: 'Es mi hijo y lo amo porque a mí me está doliendo tenerlo y ahora entiendo la pérdida y el dolor de mi mamá'. Creo que con el tiempo lo entenderemos aún más porque si como hermanos duele, como padres no existe una vida que alcancé para entenderlo...".