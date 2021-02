'The Crown' y 'Mank' lideran en nominaciones a los Golden Globes 2021

Los Ángeles - Las series 'The Crown', con seis candidaturas; 'Schitt's Creek', con cinco, y 'Ozark', con cuatro, lideraron las nominaciones de los Golden Globes en el apartado televisivo, anunció este 3 de febrero la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Las tres ficciones con más menciones forman parte de Netflix, que domina en la pequeña pantalla con un total de 20 nominaciones, muy por encima de su principal competidor, HBO. Lo mismo ocurrió en las nominaciones de cine, donde el servicio de "streaming" obtuvo 22 nominaciones.

Su éxito recae otra vez en 'The Crown', la serie sobre la monarquía inglesa que se ha convertido en la joya de su corona y que ya en la pasada edición partió como uno de los formatos favoritos, pero luego perdió ante 'Succession'.

En esta ocasión se medirá contra 'Ozark', 'Ratched', 'Lovecraft Country' y 'The Mandalorian', esta última la gran apuesta de Disney para estos premios. 'The Crown' también ha entregado otra candidatura a Olivia Colman como mejor actriz protagonista, que podría repetir su triunfo del año pasado por su papel como la reina Isabel II.

En comedia, 'Schitt's Creek' llega a la casilla de salida como gran favorita con cinco nominaciones apenas meses después de arrasar en los Emmy, donde se llevó nueve premios. Competirá con 'Emily in Paris', 'The Flight Attendant', 'The Great' y 'Ted Lasso'.

Por su parte, entre las miniseries 'The Queen's Gambit' y 'Unorthodox', dos de los fenómenos televisivos del año, recibieron sus correspondientes candidaturas. 'Normal People', 'Small Axe" y 'The Undoing' completan la batalla por el 'Golden Globe' a la mejor serie limitada o antológica (miniserie).

En este apartado habrá participación latina, pues la argentina Ana Taylor-Joy, que también tiene nacionalidad británica y estadounidense, competirá por la estatuilla a mejor actriz tras protagonizar 'The Queen's Gambit'.

¿Quién será 'host' de la ceremonia?

La ceremonia de entrega de los Golden Globes es la que tradicionalmente inicia cada año la temporada de premios en Hollywood. Como el resto de galas, este año se han visto afectados por la pandemia y se retrasaron de comienzos de enero, cuando se suelen celebrar habitualmente, hasta el 28 de febrero (los Óscar también se aplazaron hasta el 25 de abril).

Esta gala no contará con un 'host' sino que las comediantes Tina Fey y Amy Poehler serían las anfitrionas. Ambas saben perfectamente lo que es presentar los Golden Globes, ya que fueron las maestras de ceremonias de estos premios en tres ocasiones: de 2013 a 2015.

Al margen de esto se sabe muy poco de una gala que se emitirá por NBC y que previsiblemente tendrá que optar por un formato virtual y más sencillo de lo habitual debido al coronavirus.

Dominan las películas de Netflix

Las películas de Netflix 'Mank', con seis candidaturas y 'The Trial of the Chicago 7', con cinco, lideraron las nominaciones para la 78 edición de los Golden Globes.

Por detrás de 'Mank' y 'The Trial of the Chicago 7' se situaron 'Nomadland', 'Promising Young Woman' y 'The Father', con cuatro candidaturas por cabeza.

En un año de cines cerrados por el coronavirus, una plataforma de "streaming" como Netflix arrasó en las nominaciones de cine de los Golden Globes al lograr 22 candidaturas en total y situarse a gran distancia de su inmediato perseguidor (otro gigante digital como Amazon Studios con 7 menciones).

En cuanto al cine, 'Mank' y 'The Trial of the Chicago 7' competirán como mejor película dramática frente a 'Nomadland' (la gran favorita en esta temporada de premios de Hollywood), 'The Father' y 'Promising Young Woman'.

En el apartado de mejor comedia o musical se verán las caras la adaptación audiovisual de 'Hamilton', 'Borat Subsequent Moviefilm', 'Music', 'Palm Springs' y 'The Prom'.

Tres mujeres fueron nominadas al premio a la mejor dirección: Emerald Fennell ('Promising Young Woman'), Chloé Zhao ('Nomadland') y Regina King ('One Night in Miami...'). También serán candidatos en este apartado David Fincher ('Mank') y Aaron Sorkin ('The Trial of the Chicago 7').

Además, la cinta guatemalteca 'La llorona', figura entre las nominadas a mejor película en lengua extranjera. En esta categoría se medirá a 'Another Round' (Dinamarca), 'The Life Ahead' (Italia), 'Minari' (EE.UU. pero en coreano) y 'Two Of Us' (Francia).

Viola Davis ('Ma Rainey's Black Bottom'), Andra Day ('The United States vs. Billie Holiday'), Vanessa Kirby ('Pieces of a Woman'), Frances McDormand ('Nomadland') y Carey Mulligan ('Promising Young Woman') competirán en los Golden Globes en la categoría de mejor actriz dramática.

Por su parte, Riz Ahmed ('Sound of Metal'), Anthony Hopkins ('The Father'), Chadwick Boseman ('Ma Rainey's Black Bottom'), Gary Oldman ('Mank') y Tahar Rahim ('The Mauritanian') fueron nominados al galardón a mejor actor dramático.

Respecto a los apartados de comedia, Taylor-Joy ('Emma') se enfrentará a Kate Hudson ('Music'), Rosamund Pike ('I Care a Lot'), Michelle Pfeiffer ('French Exit') y Maria Bakalova ('Borat Subsequent Moviefilm').

