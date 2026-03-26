Noelia Castillo Ramos Noelia Castillo Ramos muere: músico James Rhodes reacciona tras pedirle reconsiderar eutanasia El artista británico James Rhodes compartió un mensaje tras conocerse que la joven española de 25 años ha fallecido, tras ser sometida a la eutanasia. Él le había expresado públicamente su deseo de apoyarla para que reconsiderara su decisión.



Video Noelia Castillo Ramos: famoso músico clama a la joven que posponga decisión de eutanasia

El músico británico James Rhodes ha reaccionado a la muerte de Noelia Castillo Ramos, ocurrida la tarde de este 26 de marzo luego de ser sometida a la eutanasia.

La joven española de 25 años falleció como lo deseaba y el escritor compartió un mensaje inmediatamente después de que se confirmara la noticia.

PUBLICIDAD

“Que descanses en paz, mientras tus violadores siguen con sus vidas. Algo falla terriblemente en el sistema”, escribió en una Historia de Instagram.

James Rhodes reaccionó a la muerte de Noelia Castillo. Imagen James Rhodes/Instagram

James Rhodes ofreció ayuda a Noelia Castillo

La tarde de este 25 de marzo, James Rhodes reveló en una misiva que se comunicó con la mamá de Noelia Castillo, Yolanda Ramos, para ofrecerle su apoyo.

En su texto, él se dirigió públicamente a la chica: “Noelia, si por algún milagro estás leyendo esto, te ruego que te pongas en contacto conmigo”.

“No me atrevería a decirte que tu decisión (y es enteramente tuya) es incorrecta. Simplemente se trata de proporcionarte algunas herramientas que puedan ayudarte a tomar una decisión tan permanente y definitiva desde un lugar de relativa tranquilidad en lugar de un dolor físico y emocional extremo”, agregó.

El artista señaló a Castillo que compartían “similitudes”: “Y yo también he dedicado mucho tiempo ha investigar formas legales y no tan legales de terminar con mi vida”.

Él ofreció cubrir “todos los gastos de la mejor atención médica y psicológica” para Noelia durante el tiempo que lo necesitara hasta que se sintiera “capaz de tomar esta decisión desde un lugar más tranquilo”.

“Te prometo que es posible. Y te pido que seas valiente una última vez y esperas un poquito más para ver con tus propios ojos si existe otra opción”, anotó.

“Estoy aquí cuando quieras querida. Si no creyera al 100% que hay un camino a seguir, no estaría escribiendo esto. Con amor, James”, concluyó.

PUBLICIDAD

James Rhodes y Noelia Castillo fueron víctimas de abuso

En su libro ‘Instrumental’, James Rhodes ventiló que durante cuatro años fue abusado sexualmente por su maestro de gimnasia en la escuela.

“Bach me salvó la vida. Suena muy melodramático, pero es la pura verdad. No es algo específico mío: sin música, tendríamos problemas para vivir. La idea de un mundo sin música es impensable”, contó a BBC al respecto.

De acuerdo con El País, Noelia Castillo “sufrió diversos episodios de abuso y agresión sexual. La última vez, fue a manos, ha contado, de tres chicos”.