Noelia Castillo Ramos Noelia Castillo Ramos: ¿Quién es James Rhodes? El músico también sufrió abuso y le pide reconsiderar la eutanasia James Rhodes le ofreció su ayuda a Noelia Castillo Ramos, para que reconsidere su decisión de someterse a la eutanasia. Al igual que ella, él sufrió abuso en el pasado y pensó en quitarse la vida.



Video Noelia Castillo Ramos: famoso músico clama a la joven que posponga decisión de eutanasia

James Rhodes le envió un mensaje a Noelia Castillo Ramos, la joven española que se someterá a la eutanasia este 26 de marzo, para evitar que termine con su vida. El reconocido músico le ofreció su ayuda económica para que ella reciba herramientas que la ayuden a reconsiderar su decisión.

Al igual que Noelia, el pianista británico sufrió abuso sexual, lo cual hizo que pensara en quitarse la vida.

PUBLICIDAD

¿Quién es James Rhodes?

Es un músico, fotógrafo y escritor británico que ha destacado por romper los moldes tradicionales de la música clásica.

En sus libros ha contado abiertamente los abusos que sufrió en su infancia, los cuales le provocaron problemas de salud mental, pero tamboién detalla cómo la música lo ayudó a sanar y a sobrellevar las secuelas.

Además de los escenarios musicales, Rhodes incursiona como presentador en medios de comunicación y también como conferencista.

James Rhodes sufrió abuso

En el mensaje que el músico le envió a Noelia Castillo Ramos, le confesó que “ambos comparten muchas similitudes”, pues al igual que ella investigó en varias ocasiones cómo terminar con su vida de manera legal e ilegal.

Estas ideas habrían pasado por la cabeza de James debido a los traumas provocados en su infancia, pues en su libro ‘Instrumental’, ventiló que durante cuatro años fue abusado sexualmente por su maestro de gimnasia en la escuela.

"Todavía me siento culpable gran parte del tiempo. No creo que esto desaparezca, si tienes suerte quizás con mucho tiempo y trabajo, pero estoy muy lejos de esto. Lo que he conseguido hacer, quizás no muy sano, es encontrar una forma de no pensar en ello mucho, de enterrar esos sentimientos", contó Rhodes a BBC Mundo en 2017.

"Te conviertes en un cómplice del perpetrador. Ellos (los abusadores) fuerzan tu silencio y te dicen que no hables. Cuando estás rodeado de otra gente, tienes que hacer como si todo fuera normal", explicó.

PUBLICIDAD

En sus libros, James Rhodes también explica cómo logró salir adelante, pero no fue en gran parte por la ayuda de su psicólogo, sino por algo más especial.

"Bach me salvó la vida. Suena muy melodramático, pero es la pura verdad. No es algo específico mío: sin música, tendríamos problemas para vivir. La idea de un mundo sin música es impensable", contó a BBC.

"La música fue una prueba definitiva de que el mundo no era 100% horrible. Recuerdo muy claramente la idea de que si algo tan hermoso como esto puede existir en el mundo, no puede ser todo malo".