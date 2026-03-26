Noelia Castillo Ramos Noelia Castillo Ramos: famoso músico le ofrece ayuda para que considere no someterse a la eutanasia a sus 25 años James Rhodes envió un mensaje a Noelia Castillo, la joven española que se someterá a la eutanasia tras haber vivido trágicos momentos en su vida. Esto le ofrece el afamado músico.



Video Noelia Castillo Ramos: famoso músico clama a la joven que posponga decisión de eutanasia

James Rhodes, afamado músico británico, ofreció su total apoyo y ayuda económica a Noelia Castillo Ramos para intentar evitar que la joven de 25 años, a la que le fue concedida la eutanasia tras haber sufrido trágicos incidentes en su vida, fallezca este 26 de marzo.

¿Qué le pasó a Noelia Castillo?

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La joven fue víctima de una agresión sexual grupal y el 4 de octubre de 2022 intentó quitarse la vida al aventarse de un quinto piso, pero al no conseguirlo quedó con fuertes secuelas que afectaron su movilidad.

Noelia sufrió una "lesión medular irreversible" que la dejó sin movimiento alguno de la cintura para abajo, por lo que fue diagnosticada con paraplejía.

La mujer confesó al diario El Mundo que las lesiones le provocan "fuertes dolores neuropáticos e incontinencia" que han complicado aún más su vida, incluso, no puede dormir bien. Por lo cual, en 2024 solicitó la muerte asistida que ha generado una batalla legal entre ella y su familia.

Noelia Castillo Ramos. Imagen Antena 3/X

James Rhodes pide a Noelia que se dé otra oportunidad

El famoso músico y fotógrafo utilizó las redes sociales para enviarle un mensaje a Noelia Castillo, ofreciéndole todo su apoyo para que considere no someterse a la eutanasia.

A través de Instagram, este 26 de marzo informó que la madre de la joven ya había recibido el mensaje, pero ahora se dirigió directamente a ella.

"Sé que es a última hora. Pero, ¿hay alguna cantidad de dinero o apoyo que pueda ofrecer directamente a Noelia y su familia para ayudarla a posponer su decisión? Quizás con una cantidad de dinero y apoyo muy significativa, podría empezar a reconstruir su vida poco a poco. Estoy dispuesto a ofrecer todo lo que esté a mi alcance para que reciba la ayuda física y psicológica que necesita, sin importar el costo", escribió.

James "rogó" a Noelia que lo contactara y le aseguró que no pretende juzgar su decisión, sino ofrecerle herramientas que la ayuden a tomar una decisión desde otra perspectiva.

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El músico le confesó que "ambos comparten muchas similitudes" y que él también ha investigado como quitarse la vida de manera legal e ilegal.

"Quiero decirte que cubriré todos los gastos de la mejor atención médica y psicológica durante el tiempo que necesites hasta que te sientas capaz de tomar esta decisión desde un lugar un poco más tranquilo. Te prometo que es posible. Y te pido que seas valiente una última vez y esperes un poquito más para ver con tus propios ojos si existe otra opción".

Finalizó su mensaje asegurando que existen otras opciones: "Si no creyera al 100% que hay un camino a seguir, no estaría escribiendo esto. Con amor, James".

Al igual que Noelia, James Rhodes fue víctima de abuso sexual. En algunas entrevistas, el pianista compartió que durante cuatro años de su infancia fue agredido por un maestro de gimnasia, por lo cual muchas veces pasó por su mente terminar con su vida.