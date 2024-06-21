Modelo con la que relacionan a Nodal responde a quien la señala de ser “el karma” para Ángela

Paula Machado, la modelo con quien ahora vinculan a Christian Nodal, respondió a quien le dice que es “el karma” para Ángela Aguilar, pareja del cantante.

La también ‘influencer’ empezó a ser vinculada este 20 de junio con el intérprete de ‘Botella tras botella’ después de que intercambiaran mensajes mediante Instagram.

En una publicación que él hizo para presumir su asistencia a un evento en el marco de la Semana de la Moda en París, ella le comentó llamándolo “mejor amigo”, por lo que él le respondió con un emoji de corazón rojo y otro de fuego.

Luego de esa interacción, usuarios de la red social comenzaron a cuestionarle a Machado si es “fan de la relación” que él tiene con Ángela e incluso la nombraron “la nueva víctima” del mexicano.

Paula Machado contesta a quien le dice es “el karma” de Ángela Aguilar

Después de que trascendiera que mantiene un vínculo cercano con Christian Nodal, a Paula Machado le han dejado diversos mensajes en su ‘feed’ de la plataforma digital.

Por ejemplo, una persona le escribió este viernes 21 de junio: “Nunca pensé que el karma de Ángela Aguilar le llegara tan rápido”.

Cabe señalar que la hija de Pepe Aguilar está siendo acusada de haberse involucrado con el compositor mientras él aún seguía con Cazzu, mamá de su pequeña Inti.

La también diseñadora no se quedó callada ante el señalamiento y replicó: “No sé de qué hablan ustedes. Yo soy amiga y estilista, pero ‘OK’”.

En otra misiva a la creadora de contenido, una chica hizo referencia a la frase que el exponente de la música le gritó a su novia durante un concierto en el que se presentaron.

“¿Por qué tan coqueta? Ja, ja, ja”, le apuntó. Otra vez, Machado contestó: “Mire tu página y tú estás en las mismas”.

Paula Machado respondió a quienes la involucran en la relación de Nodal y Ángela Aguilar. Imagen Paula Machado/Instagram

Hasta el momento, la ‘stylist’ no ha brindado alguna declaración al respecto de la controversia en la que actualmente está debido a su nexo con Christian.

De acuerdo con un ‘post’ que ella hizo en mayo de 2022, Paula trabajó con el artista, pues vistió y arregló a la protagonista del videoclip para la canción ‘Agua ardiente’.

¿Christian Nodal está en París con Ángela Aguilar?

Previo a esta polémica, Christian Nodal fue captado al lado de Ángela Aguilar en Disneyland París, donde pasaron una tarde de diversión el miércoles 19 de junio.