Ya no se esconden: captan a Nodal y Ángela Aguilar de la mano en un parque de diversiones en París

Video Nodal dijo que tenía un “hijo” y estaba “casado” frente a Ángela Aguilar: así reaccionó ella

Christian Nodal y Ángela Aguilar ya disfrutan su amor en público, ahora la pareja fue captada en Disneyland París.

Este 19 de junio el 'influencer' Fernando Portillo Trujillo compartió una historia en su perfil de Instagram, en la que mostró las fotografías que se tomó con los cantantes en el parque de diversiones.

"¡Y que me topo a la pareja del momento! ¡Soy fan de su relación!", escribió en la imagen.

Cabe señalar que en las dos fotografías que publicó aparecen por separado y se alcanza a apreciar que Christian usa una argolla en el dedo anular.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se toman fotos con Fercho Portillo en Disneyland París. Imagen Fercho Portillo/Instagram

Por otro lado, la cuenta de TikTok Reggaetón Colombiano publicó un video en donde se les aprecia caminando de la mano por Disneyland y después el sonorense la abraza por la cintura.

Nodal y Ángela derrochan amor en Disneyland París. Imagen Reggaeton Colombiano/TikTok

El 18 de junio Christian dejó ver que se encontraba en París al publicar una imagen de la Torre Eiffel.