Christian Nodal

Ya no se esconden: captan a Nodal y Ángela Aguilar de la mano en un parque de diversiones en París

La pareja dejó ver que ya no les importa salir a lugares públicos, pues los cantantes fueron captados en Disneyland este 19 de junio, en medio de la polémica que los envuelve por su noviazgo.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Nodal dijo que tenía un “hijo” y estaba “casado” frente a Ángela Aguilar: así reaccionó ella

Christian Nodal y Ángela Aguilar ya disfrutan su amor en público, ahora la pareja fue captada en Disneyland París.

Este 19 de junio el 'influencer' Fernando Portillo Trujillo compartió una historia en su perfil de Instagram, en la que mostró las fotografías que se tomó con los cantantes en el parque de diversiones.

"¡Y que me topo a la pareja del momento! ¡Soy fan de su relación!", escribió en la imagen.

Cabe señalar que en las dos fotografías que publicó aparecen por separado y se alcanza a apreciar que Christian usa una argolla en el dedo anular.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se toman fotos con Fercho Portillo en Disneyland París.
Imagen Fercho Portillo/Instagram

Por otro lado, la cuenta de TikTok Reggaetón Colombiano publicó un video en donde se les aprecia caminando de la mano por Disneyland y después el sonorense la abraza por la cintura.

Nodal y Ángela derrochan amor en Disneyland París.
Imagen Reggaeton Colombiano/TikTok

El 18 de junio Christian dejó ver que se encontraba en París al publicar una imagen de la Torre Eiffel.

De acuerdo con información de la 'influencer' Chamonic, Nodal estaría en 'La Ciudad de la Luz' afinando detalles del concierto que próximamente ofrecerá en la capital francesa.

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarParísParejas de famososPolémicas de famososCelebridadesFamosos

