Nodal pide alto al “odio hacia la familia” de Cazzu tras especulaciones de que le robaron

Video Nodal habla del presunto robo que sufrió en Argentina: ¿Cazzu estaría implicada?

Christian Nodal finalmente rompió el silencio ante las especulaciones de que algún miembro de la familia de Cazzu, con quien terminó su relación, le habría robado.

Este 29 de mayo, el cantante mexicano utilizó sus historias de Instagram para lanzar un contundente mensaje: “Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta”, anotó al inicio de su texto.

Igualmente, se dirigió a la prensa solicitando que detengan “todas las agresiones sin fundamentos”: “Y me refiero puntualmente al robo en Argentina”.

“Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen ese dolor”, sentenció, refiriéndose a los seres queridos de la trapera.

“No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”, concluyó.

Nodal pidió que pare "el odio" contra la familia de Cazzu. Imagen Christian Nodal/Instagram y Getty Images

Hasta el momento, Cazzu no se ha pronunciado sobre la solicitud de su ex y tampoco ha desmentido lo asegurado en torno al tema.

¿Qué se rumora de la familia de Cazzu y Nodal?

El 23 de mayo, mismo día que los artistas confirmaron su separación, el periodista argentino Maximiliano Lumbia compartió las supuestas razones que los llevaron a eso.

“ Se habla de infidelidades, también de un robo que podría estar vinculado, algunos habían dicho, a un posible allegado o de la familia de Cazzu”, dijo en su participación en el programa para YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

El comunicador afirmó que ese presunto hurto fue “algo que le hizo” al intérprete de ‘Botella tras botella’ “algo de ruido”.

Previamente, Nodal reveló en una entrevista con Luz García, titular del podcast ‘Noche de Luz’, que sufrió un atraco en su residencia familiar de Argentina.

El hecho ocurrió justo cuando, con la trapera y su bebé Inti, viajó a París, Francia, para asistir a desfiles en el marco de la Semana de la Moda.

Él detalló que Florencia, hermana de la cantautora de ‘Jefa’, estaba en la propiedad: “Amarraron a su esposa, a mi cuñada, les quitaron los anillos, se robaron el dinero”.

Debido a toda esa información, se empezó a rumorar que Christian y Cazzu habrían concluido su romance por causa, entre otras cosas, de los familiares de ella.

¿Cazzu pedía a Nodal cosas para su familia?

Sumándose a los reportes, la presentadora de ‘Sale el sol’, Ana María Alvarado, difundió una supuesta situación que se sumaría a los motivos por los que las estrellas de la música rompieron.

“Las empiezan a incluir en la familia de: ‘Quiero que a mi mamá le des esto, a mi hermana le des esto’, y ahí hubo algún problema con una hermana de Cazzu (con) Nodal”, explicó.

“Él ya no quiere que le pase lo mismo que en otras relaciones. Comienzan (que) invitas a comer y llegan 15, y dices ‘pero cómo’”, agregó.