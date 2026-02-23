Belinda Belinda, Nodal y más famosos reaccionan a ola de violencia en México tras operativo contra ‘El Mencho’ Varias personalidades, como Belinda y Nodal, compartieron mensajes en apoyo a México luego de que diversos disturbios ocurrieran tras el alegado abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



Video Famosa ‘influencer’ en medio del pánico tras ola de violencia por operativo contra ‘El Mencho’

Varias celebridades han reaccionado ante la ola de violencia que comenzó en diversos estados de la República Mexicana luego de que el Ejército Mexicano realizara un operativo en contra de Nemesio Oseguera, alías ‘El Mencho’.

Este domingo 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) perdió la vida “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México” desde Tapalpa, en Jalisco.

“El operativo desató una respuesta de violencia casi inmediata. En varias partes del sur de Jalisco comenzaron los llamados ‘narcobloqueos’, cerrando carreteras y quemando vehículos”, reportó CNN.

“Eso se extendió a otros estados, como Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Quintana Roo y Guerrero”, indicó el medio.

Famosos reaccionan a violencia en México tras operativo contra ‘El Mencho’

Justo cuando la ola de violencia se daba a conocer por la prensa y las redes sociales, varias celebridades se manifestaron públicamente.

Ariadne Díaz se siente “rebasada”

Ante la cámara, en un clip que subió a Instagram, Ariadne Díaz compartió su sentir por los lamentables hechos que ocurrían.

“Hola, me levanté hoy con la noticia de lo que está pasando en nuestro país, y hago este video porque no sé qué más hacer y me siento rebasada como la mayoría de ustedes”, dijo.

“Me duele enormemente el corazón saber el valor de nuestro país, la belleza de nuestro país, los paisajes, su cultura, la calidez y resiliencia de su gente, lo trabajadora que es esta gente, y me duele enormemente que siempre haya esta nube de incertidumbre que tiene que ver con la violencia y el narcotráfico”, sentenció.

La actriz compartió que se aferra “a la fe de que esto sea el inicio de un cambio verdadero” porque “nos merecemos vivir en paz”.

Ariadne Díaz aseguró que México merece "paz". Imagen Ariadne Díaz/Instagram

Kali Uchis manda mensaje tras cancelar concierto

La cantante Kali Uchis compartió un mensaje luego de que su presentación en Zapopan, Jalisco, para este 22 de febrero fuera cancelada “debido a circunstancias ajenas al artista”.

“Pido que se cuiden, por favor, y estén seguros. Les amo mucho y estoy rezando por México”, apuntó en una misiva de sus Historias de la plataforma.

“También les quiero compartir a aquellos que se preocupan por mi seguridad, sepan que estoy bien, gracias por sus buenos deseos”, concluyó.

Kali Uchi compartió este mensaje. Imagen Kali Uchi/Instagram

Belinda comparte ‘oración’ por México

La mañana de este 23 de febrero, Belinda ‘posteó’ una imagen en la que aparece la bandera de México y colocó un emoji de corazón rojo.

“Dios protege a México”, se lee igualmente en la postal de la actriz, quien se encontraría en España grabando su serie, ‘Carlota’.

Belinda envía mensaje de apoyo a México. Imagen Belinda/Instagram

Christian Nodal rompe el silencio

La noche de ayer, Christian Nodal envió un mensaje a su canal de difusión de Instagram, esto a horas de que iniciara la ola de violencia.

“Qué horrible todo lo que está pasando alrededor del mundo. Me duele el alma por mi México. Cuídense mucho, por favor”, apuntó.

Nodal compartió este mensaje. Imagen Christian Nodal/Instagram

‘Influencer’ Luisito Comunica: “Está horrible”

Por su parte, el creador de contenido Luisito Comunica se expresó en torno a lo sucedido, aseverando que tiene el “corazón roto”.

“No… está horrible, es una película de miedo eso. Cómo duele ver a tu país en esas condiciones. No, no, es un territorio de guerra. Estoy shockeado”, manifestó.