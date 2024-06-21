Nodal es relacionado con la modelo Paula Machado: ¿quién es ella?

Video Nodal intercambia mensajes con modelo y la señalan de ser “fan de su relación” con Ángela

Christian Nodal se encuentra en medio de una nueva controversia luego de que comenzara a ser relacionado con la modelo Paula Machado, esto a días de que anunciara su romance con Ángela Aguilar.

Christian Nodal es relacionado con Paula Machado

La polémica empezó la tarde de este 20 de junio, cuando el cantante compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que presumió su asistencia al ‘show’ del diseñador Rick Owens durante la Semana de la Moda de París.

La publicación fue comentada por Machado, quien lo llamó “mejor amigo”. Ante sus palabras, él le respondió con un emoji de corazón rojo y otro de fuego.

La interacción generó que usuarios de la red social preguntaran a la modelo si “es fan de la relación” que él tiene con Aguilar. Otros inclusive le “advirtieron” que será “la próxima víctima” del compositor.

Nodal y Paula Machado intercambiaron mensajes en Instagram este 20 de junio. Imagen Christian Nodal/Instagram

Nodal interactúa con Paula Machado pese a polémica

Pese a los señalamientos, este viernes 21, el intérprete de ‘Botella tras botella’ apoyó a Paula, que celebró en la red social haber participado ayer en la inauguración de la Copa América 2024.

“¡Felicidades!”, le anotó Christian en un comentario. En reacción, internautas lo acusaron de “mujeriego”, “no perder el tiempo” y de ser “un coqueto”.

No obstante, ella le replicó recalcando que entre ellos no existiría nada en el plano sentimental: “Gracias, amigo”, y emojis de corazones verdes.

Nodal felicitó a Paula Machado por un logro profesional este 21 de junio. Imagen Paula Machado/Instagram

Univision Famosos pudo corroborar que el exponente del regional mexicano sigue a la modelo en la plataforma, quien le corresponde.

Nodal y Paula Machado se siguen mutuamente en Instagram. Imagen Christian Nodal/Paula Machado/Instagram

Él, además, ha dado ‘like’ a diversas publicaciones de Machado en el pasado, varias de estas en las que ella aparece mostrando su figura.

Christian Nodal ha dado 'like' a las publicaciones de Paula Machado. Imagen Paula Machado/Instagram

¿Quién es Paula Machado?

Paula Machado es, aparte de modelo, una diseñadora de ropa, ‘stylist’ de celebridades e ‘influencer’ de 28 años.

Hasta el momento, ella ha trabajado con personalidades como Rihanna, A$AP Rocky, Feid, Nicky Nicole, Danna Paola y J Balvin.

En mayo de 2022 ella también estilizó a las modelos que aparecieron en el video de Christian Nodal para su tema ‘Agua ardiente’.

Varios meses más tarde, Machado trabajó con Cazzu, ahora expareja del cantautor, en un par de ocasiones para sus canciones ‘Peli-culeo’ y ‘De pari’.

En una publicación de marzo de 2021, la creadora de contenido explicó que fue criada por su madre soltera, pues su papá jamás estuvo a su lado.

“Este no es solo mi trabajo, sino mi pasión, hago esta mier… por amor”, aseveró al respecto de su profesión como experta de la moda.