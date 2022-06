Nodal confiesa que se arrepiente de lanzar el tema contra J Balvin y dice que ya se "arreglaron"

"¿Que yo no aguanto carrilla? Es que no es de carrilla, literalmente, son 50 millones de personas que no me están conociendo por mi talento, sino por mitotes de mi ex y que porque según no llegué a Medellín y todo eso, cuando fue un accidente aéreo, por cosas que no están en mi poder, ¿me entiendes? Entonces, está pen… el vato, no tiene talento y lo voy a destrozar", advirtió.