Cazzu

¿Cazzu podría viajar a México para encontrarse con Nodal? Ventilan posibles planes de la cantante

La cantante estaría preparando su regreso a los escenarios luego de su polémica ruptura con Christian Nodal. Se especula que la expareja ya se habría encontrado en Argentina, donde estarían resolviendo temas pendientes con respecto a su hija Inti.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Nodal y Cazzu borran fotos de su hija Inti: se revela la razón que estaría detrás

Cazzu podría viajar a México en las próximas semanas, pero no precisamente para encontrarse con su ex, Christian Nodal.

Según información del cantante Santa Fe Klan, entre los planes de la ‘Nena Trampa’ estarían grabar una nueva canción con él, por lo que la cantante tendría que visitar México.

“(Cazzu y yo) vamos a hacer una rola de rap. Se la voy a mandar”, reveló a ‘Ventaneando’ el 20 de agosto.

“En estos días (hemos) estamos hablando. Le voy a mandar una de rap; porque hicimos una cumbia, pero ahora le digo ‘ahora, vamos a hacer una de rap’”, declaró.

Sin dar más detalles al respecto, Santa Fe Klan dejó en claro que el tema que grabaría con Cazzu no tiene nada qué ver con el desamor ni mucho menos estaría dedicado a alguien especial.

“Es algo de barrio”, concluyó.

Nodal habría visitado a Cazzu en Argentina tras casarse con Ángela Aguilar

El presentador Javier Ceriani reportó en ‘Chisme No Like’ que Christian Nodal se reunió con Cazzu y su hija Inti el pasado fin de semana en Argentina. Incluso, aseguró que pasaron la tarde juntos como familia.

“Por primera vez, después de estar casado con Ángela Aguilar, como un hombre casado, Nodal, aunque algunas digan que es mal padre (…) Nodal pasó la tarde con Cazzu y con Inti en el rancho de Argentina”, contó el 19 de agosto.

Ceriani resaltó que la razón de su visita supuestamente fue para supervisar los trabajos que se realizan en el rancho que habría heredado a Cazzu, luego de su polémica ruptura. Incluso, aseguró que “todo está bien” entre ellos.

“No tardaremos en ver imágenes de él abrazando a Inti (…) Nodal pasó el domingo con Cazzu y con Inti (…) Confirmadísimo que Nodal viajó a ver a Inti y que se vio con Cazzu, y que todo está bien”, informó.

