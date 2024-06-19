Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar confirmó estar enamorada mientras Christian Nodal seguía con Cazzu?

En una entrevista que la cantante dio en febrero dejó entrever que estaría enamorada, aunque no ventiló de quién. En ese entonces Nodal seguía apareciendo en redes junto a Cazzu y su hija Inti.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Primero Roma ¿y ahora?: Nodal revela el destino al que habría ‘huido’ con Ángela Aguilar tras polémica

Ángela Aguilar dejó ver en febrero pasado que estaría "enamorada" en una entrevista para 'La Saga' a la que su padre, Pepe Aguilar, también asistió.

De manera directa, la periodista Adela Micha le preguntó sobre su vida sentimental: "¿Sí tienes novio?".

PUBLICIDAD

La cantante de 20 años se puso nerviosa y volteó a ver a su padre, quien prefirió no decir nada para que ella hablara.

Más sobre Ángela Aguilar

¿Emiliano Aguilar fue al concierto de Cazzu? El rapero despeja dudas
0:51

¿Emiliano Aguilar fue al concierto de Cazzu? El rapero despeja dudas

Univision Famosos
Ángela Aguilar agradece el apoyo en complicada etapa de su vida: “Me da mucho miedo”
1:00

Ángela Aguilar agradece el apoyo en complicada etapa de su vida: “Me da mucho miedo”

Univision Famosos
¿Inti no sería la única hija de Nodal?: surgen sospechas por detalle en comunicado
0:45

¿Inti no sería la única hija de Nodal?: surgen sospechas por detalle en comunicado

Univision Famosos
Cazzu sorprende al confesar por qué no le muestra fotos de Nodal a su hija
0:55

Cazzu sorprende al confesar por qué no le muestra fotos de Nodal a su hija

Univision Famosos
Cazzu llega a México con su hija Inti y Nodal le pide verla: esto le responde la cantante
0:57

Cazzu llega a México con su hija Inti y Nodal le pide verla: esto le responde la cantante

Univision Famosos
Cazzu detiene concierto para pedir que paren el odio en redes tras polémica con Nodal y Ángela Aguilar
0:52

Cazzu detiene concierto para pedir que paren el odio en redes tras polémica con Nodal y Ángela Aguilar

Univision Famosos
¿Nodal estuvo en la fiesta de cumpleaños de Ángela? El Gordo Aguilar despeja las dudas
0:52

¿Nodal estuvo en la fiesta de cumpleaños de Ángela? El Gordo Aguilar despeja las dudas

Univision Famosos
Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"
1:00

Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"

Univision Famosos
Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”
1:00

Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?
0:59

Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?

Univision Famosos

"Estoy muy contenta en la etapa donde estoy en mi vida", dijo intentando terminar con el tema. "¿O sea estás enamorada?", insistió Micha." Creo que canté muy bien las canciones (románticas) porque las siento, las siento mucho", añadió.

Adela agregó que "estar enamorado es increíble" y cuestionó en broma cómo se llamada el afortunado y si Pepe Aguilar le había preguntado qué estudió.

"Ya lo mandó investigar por otro lado", dijo Ángela en tono de broma, por lo cual el cantante de 'Por Mujeres Como Tú' tomó la palabra y mostró su postura ante la vida sentimental de su hija menor.

"No, cero, cero, yo creo cien por cierto en el dharma, cada ser humano tiene su camino sagrado en esta vida y vienes aquí a aprender, cada quien tiene su lección", señaló.

¿Ángela Aguilar se refería a Nodal?

En febrero, cuando dio la entrevista a 'La Saga', no había comenzado la polémica que ahora la envuelve, pues no mencionó el nombre de la persona a la que se refería.

En ese entonces Nodal y Cazzu todavía compartían fotografías juntos, pues el 14 de febrero mostraron por primera vez el rostro de su hija Inti con una tierna fotografía familiar y días antes se dejaron ver en la boda de Florencia Cazzuchelli, la hermana de la argentina.

Por otro lado, en octubre de 2023 comenzaron los rumores de que Ángela Aguilar estaba saliendo con Josh Ball, un jugador de la NFL, aunque nunca confirmaron si tuvieron un romance, por lo cual no queda claro a quién se refirió la hija de Pepe Aguilar en la charla con Adela Micha.

Con tierna fotografía familiar Nodal celebró el 14 de febrero de 2024.
Con tierna fotografía familiar Nodal celebró el 14 de febrero de 2024.
Imagen Christian Nodal/Instagram
Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalCazzuPepe AguilarAdela MichaFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD