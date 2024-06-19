¿Ángela Aguilar confirmó estar enamorada mientras Christian Nodal seguía con Cazzu?

Video Primero Roma ¿y ahora?: Nodal revela el destino al que habría ‘huido’ con Ángela Aguilar tras polémica

Ángela Aguilar dejó ver en febrero pasado que estaría "enamorada" en una entrevista para 'La Saga' a la que su padre, Pepe Aguilar, también asistió.

De manera directa, la periodista Adela Micha le preguntó sobre su vida sentimental: "¿Sí tienes novio?".

La cantante de 20 años se puso nerviosa y volteó a ver a su padre, quien prefirió no decir nada para que ella hablara.

"Estoy muy contenta en la etapa donde estoy en mi vida", dijo intentando terminar con el tema. "¿O sea estás enamorada?", insistió Micha." Creo que canté muy bien las canciones (románticas) porque las siento, las siento mucho", añadió.

Adela agregó que "estar enamorado es increíble" y cuestionó en broma cómo se llamada el afortunado y si Pepe Aguilar le había preguntado qué estudió.

"Ya lo mandó investigar por otro lado", dijo Ángela en tono de broma, por lo cual el cantante de 'Por Mujeres Como Tú' tomó la palabra y mostró su postura ante la vida sentimental de su hija menor.

"No, cero, cero, yo creo cien por cierto en el dharma, cada ser humano tiene su camino sagrado en esta vida y vienes aquí a aprender, cada quien tiene su lección", señaló.

¿Ángela Aguilar se refería a Nodal?

En febrero, cuando dio la entrevista a 'La Saga', no había comenzado la polémica que ahora la envuelve, pues no mencionó el nombre de la persona a la que se refería.

En ese entonces Nodal y Cazzu todavía compartían fotografías juntos, pues el 14 de febrero mostraron por primera vez el rostro de su hija Inti con una tierna fotografía familiar y días antes se dejaron ver en la boda de Florencia Cazzuchelli, la hermana de la argentina.

Por otro lado, en octubre de 2023 comenzaron los rumores de que Ángela Aguilar estaba saliendo con Josh Ball, un jugador de la NFL, aunque nunca confirmaron si tuvieron un romance, por lo cual no queda claro a quién se refirió la hija de Pepe Aguilar en la charla con Adela Micha.