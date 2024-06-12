Gussy Lau

¿Gussy Lau sentía celos de Nodal cuando andaba con Ángela Aguilar como le habría pasado a Belinda?

El cantautor compartió fragmentos de algunas de sus composiciones que hablan de desamor. Gussy Lau y Ángela Aguilar mantuvieron una relación que habría terminado en 2022.

Ashbya Meré
Por:Ashbya Meré
Video Nodal cuestiona a Ángela Aguilar "por qué es tan coqueta" y así le responde ella en pleno concierto

La confirmación del noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha provocado una ola de especulaciones sobre supuestas reacciones en redes de sus respectivas exparejas.

Primero, el mensaje que Belinda publicó el 10 de junio y que después borró: "Tarde o temprano todo cae por su propio peso…". Esto trajo a colación los supuestos celos que ella sentía de la hija de Pepe Aguilar durante su noviazgo con el intérprete de 'Ya No Somos Ni Seremos'.

Después, la historia que el jugador Josh Ball, presunta expareja de Ángela, publicó en Instagram: "La confianza del inocente es la herramienta más útil del mentiroso".

Ahora sería Gussy Lau, otro exnovio de la cantante de regional mexicano, quien hizo un par de publicaciones que algunos señalan como posibles indirectas para Ángela y Nodal.

¿Ex de Ángela Aguilar manda indirectas?

Gussy Lau compartió en sus historias de Instagram, la noche del 11 de junio, fragmentos de dos de las canciones que ha compuesto que hablan de desamor. La primera fue '¿Qué Se Siente?', la cual interpreta Luis Ángel 'El Flaco'.

"¿Qué se siente?
Mirar que ya ando bien feliz con otra.
Que mis besos ahora son pa’ su boca.
A huevo, que te ha de doler.
Nomás pregunto por jod…
¿Qué se siente?
Ya no poder tener lo que era tuyo".

En una segunda historia compartió una estrofa del tema 'Nada Que Ver 2.0', interpretada por Calibre 50 y que trata de una persona que aparentemente se veía con otra persona y al ser cuestionada decía que 'Nada Que Ver'.

"Ayer te vi, con él somos amigos
Con él no pasa nada
Con él no te preocupes".

¿A Gussy Lau le habría pasado como a Belinda?

Ante la confirmación del noviazgo de Nodal y Ángela Aguilar han surgido todo tipo de especulaciones, incluso, sobre el pasado.

Recientemente la periodista Ana María Alvarado declaró que Belinda sentía celos de Ángela Aguilar cuando era novia de Christian Nodal: "Se ponía celosa y si resulta ser cierto el romance... Belinda no estaba equivocada, había algo".

Gussy Lau podría haber vivido lo mismo que supuestamente pasó la intérprete de 'Sapito', pues una de las canciones que publicó en sus historias podría insinuar que intuía la conexión que Ángela tenía con Nodal.

"Ayer te vi, con él somos amigos
Con él no pasa nada
Con él no te preocupes".

" Y mira, que no estaba tan errado
Ya ves, te fuiste con él
Ni en el mundo lo hago".

"El: Nada que ver; tiene mucho que ver
Cuando dijiste: Necesito un tiempo a solas
Y yo en terapia, queriendo entender el por qué me abandonas
El: Nada que ver; tiene un chin… que ver".

Gussy Lau y Nodal han trabajado en varias ocasiones juntos. Le compuso algunos de sus éxitos como 'De Los Besos Que Te Di', 'Aquí Abajo' y 'No Te Contaron Mal'.

Imagen Gussy Lau/Instagram
