Famosa actriz defiende a Ángela Aguilar: “¿Por qué siempre piensan que la mujer es canija?”

Video ¿Nodal le dio un anillo de compromiso a Ángela Aguilar?: estas imágenes levantan sospechas

La actriz Isis Serrath, conocida simplemente como Serrath, se pronunció sobre la polémica en la que se encuentra Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes hicieron pública su relación poco después de que el cantante de regional mexicano anunciara su separación de Julieta Cazzuchelli.

La influencer cuestionó en su cuenta de X la razón de que las críticas estuvieran dirigidas casi en su totalidad a la hija de Pepe Aguilar, quien después de revelar que su relación con Nodal no era nueva sino más bien una continuación de su historia, fue acusada de ser la presunta responsable entre la ruptura del intérprete y la Nena Trampa.

“Atacan a Ángela sin saber la verdadera historia. ¿Por qué siempre piensan que la mujer es la canija?”, escribió en defensa de la intérprete de ‘La llorona’ el 10 de junio.

Así defendió Serrath a Ángela Aguilar. Imagen Isis Serrath / X



Asimismo, expuso que no veía nada malo en la relación de los jóvenes cantantes, ella de 20 y él de 25 años, ya que ambos estaban solteros.

“¿No sería mejor pensar que ahora están juntos porque Nodal terminó su relación y Ángela estaba soltera? Claramente se ve que Ángela siempre respetó esa relación y ella era más pequeña”, dijo, defendiendo una vez más la relación de la hija de Pepe Aguilar.

“Ahora las circunstancias son que ella ya creció, Nodal terminó un compromiso y este es el momento en el que pueden estar juntos. NO NECESARIAMENTE TUVO QUE SER LA AMANTE (como siempre lo pintan)”, sentenció.

Serrath estaría envuelta en triángulo amoroso

La publicación de Serrath no fue bien recibida por los internautas, ya que la actriz se encuentra envuelta en la polémica por ser, presuntamente, la tercera en discordia entre María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, y el actor Jorge Losa.

A finales de mayo, Ferka aseguró que Jorge Losa le había sido infiel con Isis Serrath, quien supuestamente había estado enviándole cantas a su novio.

“Las ‘amigas’ no firman así una carta”, escribió al pie de la imagen de una carta con fecha del 4 de mayo.

“Una amiga no contesta de esa manera. Cuando caché los mensajes y te escribí. Se disculparía si estoy malinterpretando. Ejemplo: ‘no, ni al caso, somos amigos, y yo te respeto a ti y J, y nada qué ver’ bla bal”, anotó finalmente al pie de una captura donde Serrath presuntamente responde “Mi intención no era lastimarte”.

El pasado 7 de mayo, Serrath enfrentó las acusaciones, asegurando que Jorge Losa “es un gran amigo”.