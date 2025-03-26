Ninel Conde acusa que sufrió violencia física con su ex y relata duros episodios: "Me ahorcaban"

Video Ninel Conde impacta al detallar que sufrió violencia supuestamente de un ex: "Me pegaban"

Ninel Conde habló como pocas veces de la violencia que sufrió con uno de sus exnovios. La actriz fue exponente en una edición de la conferencia 'Rompe el Miedo' de la life-coach Ana Gallardo el pasado 22 de marzo y detalló los difíciles momentos que vivió.

En la conferencia, que tomó lugar en la ciudad de Los Ángeles, Ninel expuso que el motivo por el que deseaba hablar de la violencia de género públicamente era advertir a las mujeres sobre esta problemática.

¿Ninel Conde sufrió violencia por parte de José Manuel Figueroa o Giovanni Medina?

La cantante y actriz no reveló el nombre de su agresor ni la época en la que esto sucedió. De hecho, antes de entrar al tema, le cuestionaron si se trataba de su relación con Juan Manuel Figueroa o Giovani Medina. Sin embargo, Ninel insistió en que no quería ponerle nombre o cara a la persona de la que hablaría.

“No hay que ponerle nombre, yo te voy a decir una cosa, si yo no tengo nada bonito que hablar de alguien prefiero no hacerlo. Pero hablando desde mis vivencias, sin darle nombre y sin ponerle cara yo viví violencia física”.

Lo que sí destacó es que le tomó cuatro años poder salir de dicho vínculo, pues dijo haber estado "enferma de codependencia". Además, Conde narró algunos de los episodios más duros de violencia.

“Me ahorcaban, me arrancaban la ropa. Quemaron una Biblia enfrente de mí. Fue algo muy traumático”

Cuando los ataques terminaban, relató, su expareja parecía estar arrepentida y le pedía disculpas ante las que ella cedía.

“Después de que venía un episodio de violencia, venían las lágrimas, venía el arrepentimiento y el ‘perdóname’ y el ‘me voy a matar si no me perdonas”

Para Ninel, salir de esta relación fue difícil a pesar de que sabía que las cosas iban mal. Y es que, como explicó a la audiencia: “Un hombre que te levanta la mano una vez lo va a volver a hacer. El hombre tóxico contamina a la pareja y no te das cuenta. Estás en un círculo vicioso y ya cuando ves, no puedes salir de ahí"

Sin embargo, el “bombón asesino” pudo salir adelante debido a que conoció a alguien que la trataba muy bien. Este contraste le hizo ver la magnitud del círculo vicioso en el que se encontraba atrapada.