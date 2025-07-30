Ninel Conde

Ninel Conde habla del escape de su exesposo Larry Ramos como nunca: así se dio cuenta de su fuga

En 2021, Larry Ramos se quitó el grillete electrónico que tenía y huyó de su hogar tras ser acusado de fraude. Ninel Conde narró cómo descubrió que su entonces esposo la había abandonado convirtiéndola en otra víctima más de sus delitos.

Univision picture
Por:Univision
Larry Ramos, empresario colombiano y expareja de la cantante Ninel Conde, está acusado de un fraude millonario que afectó a más de 200 personas, incluyendo figuras públicas como Alejandra Guzmán. Sin embargo, se encuentra prófugo de la justicia desde 2021.

Durante su encierro en 'La Casa de los Famosos México', 'El Bombón Asesino' se refirió a su expareja sin mencionar su nombre y compartió con Facundo y Mar Contreras cómo fue estafada por su ex.

Ninel Conde fue víctima de Larry Ramos

La cantante explicó que desde que conoció al colombiano supo de su pasado turbio, pues ya tenía acusaciones de que era parte de un esquema de fraude. Incluso, compartió con sus compañeros que su mánager le advirtió sobre la información de Larry, a quien conoció en Miami.

Ninel contó que lo enfrentó respecto a los problemas legales que tenía, pero él le habría explicado que uno de sus socios lo había traicionado y ella le creyó.

Conde, según contó, cegada por el amor, decidió invertir en el esquema piramidal que resultó ser un fraude.

"Terminé dándole para invertir en la piramidal, pero no fue mucho. Cuando uno se enamora quieres creer lo que te dicen, dije voy a entrar con poquito", explicó la actriz.

Finalmente, durante la pandemia el caso de Larry Ramos colapsó porque sus inversionistas comenzaron a pedir su dinero de vuelta y tras las demandas fue detenido, pero obtuvo su libertad condicional.

El escape de Larry Ramos

El criminal colombiano estaba llevando su proceso en libertad en 2021, pero tenía puesto un grillete electrónico.

Ninel Conde habló como nunca de la fuga de su ex, quien no solo la habría dejado sin su dinero, también con el corazón roto. Incluso, contó a Facundo y Mar que ella estaba pagando los abogados.

"Decidió huir porque le quitaron la libertad condicional, se pone a planear su huida, un día amaneció el grillete cortado, ni adiós me dijo, dejó todas sus cosas".

'El Bombón Asesino' también reveló que encontró un "pergamino" en donde Larry analizaba los posibles escenarios de lo que podía pasar si continuaba junto a ella o si la dejaba.

Ninel Conde y Larry Ramos.
Ninel Conde y Larry Ramos.
Imagen Ninel Conde/Instagram

¿De qué acusan al ex de Ninel Conde?

Entre los delitos que se le imputan a Larry Ramos se encuentra fraude electrónico por más de 21 millones de dólares, de personas que lo acusan en Estados Unidos, España y Venezuela.

También por conspiración para cometer fraude, lo que implica que podría haber más personas involucradas en el esquema piramidal.

Ninel Conde y Larry Ramos se conocieron en Miami a principios de 2020. Su relación avanzó rápidamente, pues supuestamente se casaron en octubre de ese mismo año.

La actriz salió bien librada de la situación pues no se comprobó que fuera cómplice de Ramos, además de que se ha mostrado con plena disposición para ayudar a las autoridades cuando sea requerida.

Ninel CondeLarry Ramos

