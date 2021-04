Ninel Conde habla en exclusiva con Raúl de Molina tras la detención de su "esposo" Larry Ramos

A la pregunta de Raúl de Molina sobre cómo se sentía, la actriz señaló que con sentimientos encontrados: “ Decirte que me siento muy bien sería mentirte, pero decirte que me siento completamente perdida también sería mentirte. Dios ha sido mi ancla y en él me refugio, siempre que hay momentos complejos”.

La entrevista, realizada en Miami, Florida, mostró a una Ninel Conde seria y tranquila ante la magnitud de los hechos que la rodean. La intérprete dejó claro que ella no estaba junto a Larry Ramos al momento de su detención, como muchos medios de comunicación aseguraron, y que tanto ella como él decidieron que por ahora “la prioridad es resolver, cada uno, sus problemas legales”.

Cargando Video... Ninel Conde aclara que no presenció el arresto de Larry Ramos y desconoce detalles de sus negocios

Habló de cómo fue que a solo 8 meses de haber iniciado su noviazgo con Larry Ramos decidió casarse con él. “Conocí a un hombre muy especial conmigo, en un momento donde yo venía saliendo de una relación muy tormentosa, una relación donde yo había sufrido mucha violencia y llegó una persona amorosa, respetuosa, cariñosa, a mi vida y me enamoré”.

Sobre las versiones que siempre circularon en los medios sobre los negocios que Larry Ramos tenía, Ninel Conde aseguró que él siempre le dio una versión de los hechos y de lo que sucedía y ella lo creía. Aunque reconoció que el arresto ha sido todo un escándalo, dijo que tendría que conocer sus negocios y lo que él hace para hablar al respecto y es algo de lo que ella desconoce detalles.

“No tengo mucho que decir, a mí me interesa aclarar que es algo en lo que yo no tengo injerencia y las autoridades de este país tú sabes que son muy claras”.

Cargando Video... Larry Ramos se encuentra en arresto domiciliario y, supuestamente, buscando cómo pagar un abogado



A la pregunta de Raúl de Molina sobre si ella piensa que fue usada por Larry Ramos para casarse y así tratar de limpiar su nombre, destacó: “Al contrario, la vida pública no es fácil y la gente que se acerca a uno a veces no dimensiona el reflector tan grande al que se está exponiendo”.

Sobre el tema de Giovanni Medina y su hijo Emmanuel, con el que no ha convivido desde el 5 de abril de 2020, dijo que no ha podido ver al pequeño por el tema de la pandemia y porque “ su papá se ha encargado de hacer lo imposible para que yo no pueda ver al niño… No es que no me importe, es porque es un desgaste y tienes que protegerte lo mejor posible para cuando se llegue a dar ese encuentro”.

Además, ‘El Bombón Asesino’ habló de cómo supuestamente Giovanni Medina se ha burlado de la situación que ella vive actualmente con Larry Ramos tras su detención. “Ya se le olvidó que él estuvo un año prófugo de la justicia, nada más que él tuvo suerte de que fue en México. Es muy fácil señalar, pero se le olvida que incluso hasta tuvo que salir corriendo de un supermercado porque ya lo estaban agarrando, y yo estaba ahí”.

Cargando Video... "Se le olvidó que estuvo prófugo": Ninel Conde le dice a Giovanni Medina tras la detención de Larry Ramos



Fue entonces que Raúl de Molina preguntó a Ninel Conde si pensaba en divorciarse de Larry Ramos y la respuesta de la también actriz fue contundente: “Yo no estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme, nos casamos en un ritual espiritual y pues muchos le dicen mi marido, pero no hay papeles, a veces eso es lo menos importante”.

La actriz de 44 años descartó haber recibido dinero de Larry Ramos pues “ siempre he sido una mujer de trabajo, siempre he tenido mis recursos. Obviamente una pareja cuando te quiere apoyar o dar o así, pues es algo de pareja, pero así que me haya depositado cantidades estratosféricas, jamás” y concluyó diciendo que por ahora ella seguirá trabajando por ser el sostén de su familia.