¿Ninel Conde se casó en secreto y lo negó? Los documentos que probarían su boda

Video Ninel Conde habla de su supuesta boda: dice que sus amigos están "ofendidos" porque no los invitó

Ninel Conde es ya una mujer casada, según consta a través de los registros de la página de internet del Secretario del Tribunal y Contralor del Condado de Miami-Dade.

El documento ya ha sido mostrado en shows como el matutino 'Sale el sol' en México y 'Al rojo vivo' en EEUU.

¿Qué dice la licencia de matrimonio de Ninel Conde?

En una revisión que se hizo a los registros en línea del Secretario del Tribunal y Contralor del Condado de Miami-Dade sí aparece la licencia de matrimonio de la famosa artista.

Según se constata, está con el estatus de "Married" ('Casada') con José Ángel González Cedeno, de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con el registro, la fecha de emisión de la licencia fue el 13 de noviembre de 2023. La fecha de

matrimonio oficial aparece como 16 de noviembre de 2023 en Miami y fueron casados por un "notario".

Esta es la licencia de matrimonio que aparece en la página del Secretario del Tribunal y Contralor del Condado de Miami-Dade a nombre de Ninel Conde. Imagen Página de internet del Secretario del Tribunal y Contralor del Condado de Miami-Dade



Ninel Conde no hizo comentarios inmediatos tras hacerse público el registro de su matrimonio.

¿Quién es el nuevo marido de Ninel Conde?

Pocos datos se conocen acerca del hombre que sería el nuevo marido de la artista.

Según Gustavo Adolfo Infante, "tiene 30 años", es decir, sería 17 años menor que Ninel Conde, quien tiene 47.

A finales de noviembre pasado, la cantante se fue de viaje a la ciudad de Nueva York y en un clip que publicó en Instagram apareció junto a un sujeto que se presume es su marido. Después, la actriz eliminó el video.

En la foto de la izquierda, Ninel Conde aparece con un hombre que se presume sería su nuevo marido. Imagen Ninel Conde/Instagram

¿Ninel Conde negó su nuevo matrimonio?

El 15 de noviembre de 2023, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró en 'De primera mano' que la cantante contraería nupcias ese día en Nueva York.

El presentador citó a "una fuente confiable", quien le habría brindado la información. Horas después, la artista apareció en un video en Instagram en donde ni negó ni confirmó las nupcias.

"Mis amigos me empezaron a llamar que si estoy en New York, ofendidísimos, que si no los invité al gran evento", dijo aparentemente desde su casa en Miami y sin mencionar de manera explícita la boda.

"Ah, cómo les gusta el mitote, ¿verdad? Yo que ando acá tratando de desconectarme de cosas y de tanta vaina", alegó.

"Llega uno a cierta edad donde solo quiere tener paz. Lo que han traído siempre con mi nombre en el show business es como complejo, ¿no? Pero bueno, como ya lo dice el viejo y reconocido refrán: 'Y la queso'", finalizó.

Los matrimonios de Ninel Conde

La boda con el venezolano José Ángel González Cedeno se trata del tercer matrimonio legal para 'El Bombón Asesino'.

Primero, estuvo casada con Ari Telch, de 1996 a 1998, y tuvo una hija con él: Sofía, de 26 años. En 2007 se casó con Juan Zepeda, de quien se divorció en 2013.

En octubre de 2020, Ninel Conde realizó una ceremonia nupcial en México con Larry Ramos. La artista ha dicho que fue algo simbólico. Actualmente, el sujeto está prófugo de la justicia estadounidense acusado por presunto fraude.