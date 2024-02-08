Ninel Conde y su esposo hacen su primera aparición pública como marido y mujer

Video Ninel Conde habla de su supuesta boda: dice que sus amigos están "ofendidos" porque no los invitó

Luego de semanas de especulaciones sobre la boda civil de Ninel Conde, varios medios de comunicación, como Despierta América, han mostrado parte de la licencia de matrimonio de la mexicana con el empresario venezolano José Ángel González Cedeño, quien es 17 años menor.

En el documento oficial se confirma que 'El Bombón Asesino' contrajo nupcias por lo civil el 16 de noviembre de 2023, a pesar de que ella lo ha negado en reiteradas ocasiones.

La licencia de matrimonio de Ninel Conde y José Ángel González Cedeño. Imagen Despierta América/Instagram

Fue Gustavo Adolfo Infante quien aseguró, durante la emisión de su programa 'De primera mano' del 15 de noviembre, que la cantante contraería nupcias en Nueva York. Días después, el periodista corrigió la información que dio y señaló que la actriz se había casado el día 16 en Miami y no en 'La Gran Manzana'.

En ese entonces el presentador mexicano también contó que desconocía a qué se dedicaba la pareja de Ninel, el cual su nombre comenzaba con la letra 'J', "pero dicen que es un cuate que tiene un buen poder adquisitivo y que le cumple muchos caprichos, y (le da) regalos al 'Bombón asesino'", detalló en su show.

Ninel Conde hace su primera aparición pública junto a su presunto esposo

De acuerdo con información de Despierta América, la pareja se conoció "hace un año" y el pasado 3 de febrero José Ángel la acompañó a un partido de beisbol de la Serie del Caribe que se llevó a cabo en Miami.

La pareja fue captada y en las imágenes se aprecia que el esposo de la cantante utilizó cubrebocas y ambos traían las argollas de matrimonio. Además, de acuerdo con los presentadores del matutino de Univision, el empresario se mantuvo con "bajo perfil".

Ninel Conde y su esposo José Ángel González Cedeño. Imagen Despierta América/Instagram

Este es el primer evento público al que Ninel y José Ángel asisten juntos y como marido y mujer.

El 4 de febrero Conde compartió un video en Instagram donde informó que estuvo como invitada en el evento deportivo para apoyar a la selección mexicana y, además, lanzó la primera bola.

"¡Feliz domingo, mis amores! Ayer realicé mi primer picheo honorífico y fui a apoyar a la increíble selección mexicana de béisbol. Orgullosa de mi país MX", se lee en el mensaje que acompaña el reel.

Sin embargo, en ninguna parte del video aparece José Ángel González Cedeño.