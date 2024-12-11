Ninel Conde

Ninel Conde se someterá a cirugía pese a las fuertes críticas que ha recibido por su aspecto

La cantante contó el motivo por el que entrará a quirófano. Recientemente, ella se volvió el centro de los señalamientos por los supuestos ‘arreglitos’ que se habría hecho en el rostro.

Video Ninel Conde se defiende de críticas a su imagen y recomienda que sigan su ejemplo

Ninel Conde reveló que se someterá a una cirugía, luego de afirmar que está harta de las críticas que recibe por su apariencia.

La cantante ha sido señalada de aparentemente haberse sometido a diversos procedimientos estéticos, debido a los cuales su rostro habría sufrido cambios.

Aunque ella ha negado en más de una ocasión haber recurrido a ‘arreglitos’, tras su participación en ¿Quién Es La Máscara?, las especulaciones al respecto volvieron a surgir.

Ninel Conde se hará una operación

Mediante un reciente ‘live’ de Instagram, la llamada ‘Bombón asesino’ compartió que le ha surgido la inquietud de entrar al quirófano para operarse el busto.

“Para que hablen con provecho, siento como que me quisiera levantar así [el pecho]”, comentó a sus espectadores.

“O sea, no están caídas, porque entonces estarían más abajo, pero la moda es como más así [altas], ¿no?”, agregó.

Ninel Conde señaló que, tras esa intervención, la gente ya tendría bases para enjuiciarla y alegar que “está enferma de cirugías”.

“Quiero las chichis arriba, las nalgas más arriba, la cintura más chiquita. La cara no porque está perfecta. ¿Qué más inventamos para que hablen con provecho?

“¡Ah, ya sé! Lo que se hace uno aquí [en la zona íntima] para hacerse más chava, más [estrecha]. Eso sí quiero”, sentenció.

De manera más seria, la estrella de la telenovela ‘Rebelde’, que puedes ver aquí en ViX, dijo que sí requiere una operación en un seno.

“Ya hablando en serio, yo tengo como una pequeña bolita que es benigna, benignísima, ya me hice la mamografía y todo”, explicó.

La intérprete, de 48 años, indicó que le recomendaron acudir “con un cirujano plástico” para que revisara dicho nódulo.

“Y pues bueno, en una de esas, ya estando ahí, pues que suceda lo que tenga que suceder”, advirtió tranquilamente.

Ninel Conde molesta por las críticas

En esta misma oportunidad, Ninel Conde confesó que sí la “estresa” que la estén criticando por cómo luce su rostro desde hace algún tiempo.

“Este es el perfil que se maneja… a mí me encanta, pero claro si te ponen así con el ‘close-up’, por ching…, pero bueno equis”, sentenció.

“Pero la neta sí da huev… que estén chingand…, y que estén diciendo, y que ‘si no sé qué’. A veces, les juro, me dan ganas de decirles: ‘¡Váyanse a la chingad…! Y si no les gusta, déjenme de seguir’”, sumó.

Video Ninel Conde presume su rutina y otros secretos para mantener su cuerpazo
Ninel CondePolémicas de famososFamosos

