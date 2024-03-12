Famosos

Silvia Pinal deja el hospital después de 12 días: revelan supuesta cuenta millonaria

Juan José Origel pudo hablar con la actriz y asegura que pagó una fuerte suma de dinero en el hospital porque no tiene seguro de gastos.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video El video que levantó sospechas sobre el estado de salud de Silvia Pinal

Silvia Pinal regresó a su casa tras permanecer 12 días hospitalizada a consecuencia de complicaciones por una llaga localizada en la espalda baja.

Silvia Pinal sale del hospital

La llamada ‘Última diva del cine mexicano’ dejó el hospital la tarde del pasado 11 de marzo.

A su salida, la actriz, de 92 años, saludó brevemente a los reporteros que la esperaban afuera de su casa, desde donde agradeció las muestras de cariño del público.

"Los amo, los adoro”, expresó la matriarca de la familia Pinal.

Fue su hijo Luis Enrique quien contó que su mamá se encontraba en perfecto estado de salud y con buena actitud.

"Está de muy buen humor, todo el tiempo que estuvo en el hospital estuvo haciendo chistes, vimos una película. En la mañana sí se levantó un poco enojada, ya quería estar en su casa", contó en el canal de YouTube delarosatv.

El también hijo de Enrique Guzmán compartió parte de los cuidados que tendrán que seguir en casa para que la herida que tiene Silvia Pinal en el coxis no se vuelva a abrir.

“El cuidado de este tipo de heridas es delicado... Ahorita lo que queremos es que se adhiera bien la piel al tejido muscular para que no haya ninguna burbuja de oxígeno donde pudieran vivir bacterias. Por eso la cerró el doctor. Queda un pedacito chiquitito por el que pueda drenar ya sin la bomba de vacío”, dijo a los medios presentes.

Luis Enrique reveló la posibilidad de cumplir el deseo de la actriz de visitar la playa en compañía de su hija Alejandra Guzmán.

“Quiere ir a Acapulco. En la playa Alejandra la consiente mucho, la meten a la alberca; ahorita no va a poder nadar, obviamente, pero cuando los doctores nos den luz verde, podemos contemplar la posibilidad de llevarla para allá, mientras tanto debe tener muchos cuidados en casa”, agregó.

Revelan cuenta millonaria de Silvia Pinal en el hospital

Días antes de que recibiera el alta médica, Juan José “Pepillo” Origel reveló en el programa Con permiso que había podido platicar con la actriz, quien habría pagado una fuerte suma de dinero al hospital al supuestamente no contar con seguro de gastos.

“Me estaban contando que ella tenía seguro de gastos médicos, pero en una ocasión ella se enfermó en Estados Unidos y el seguro no le pagó nada de lo que gastó allá, entonces Silvia se molestó, se enojó y dijo: 'Ya no quiero seguro'. Entonces ahora está pagando ya millones de pesos en el hospital porque la verdad entonces dice también que ya es mucho lo que ha gastado", declaró el periodista.

